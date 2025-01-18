Her gün yarım greyfurt tüketin! Öyle bir etkisi var ki...

Karaciğer sağlıyla ilgili konuşan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Yaşar, "Böylesine hayati bir organın dış etkenlere maruz kalması ve zarar görmesi bazı durumlarda kaçınılmaz hale gelebilir. İlaçlar, diyabet gibi sistemik hastalıklar, virüsler, beslenme alışkanlıkları, alkol ve yaşam tarzı gibi faktörler karaciğerde toksik etkilere yol açabilir" dedi.

BESLENMENİN ÖNEMİ VE AKDENİZ DİYETİ

Karaciğer sağlığını destekleyen beslenme alışkanlıklarının başında Akdeniz tipi beslenmenin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Zeytinyağı, deniz ürünleri ve sebze ağırlıklı bir diyetin karaciğer üzerinde koruyucu etkisi bulunmaktadır. Enginar, karahindiba ve deve dikeni gibi bitkiler de karaciğer için oldukça yararlıdır. Özellikle deve dikeninden elde edilen silmarin, mantar zehirlenmeleri gibi durumlarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.