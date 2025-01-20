Ağız içindeki kırmızı ve beyaz lekelere dikkat! Kanser işareti olabilir

'AĞIZDAKİ BEYAZ VE KIRMIZI LEKELERE DİKKAT'

'Ağız kanseri' teriminin, kansere dönüşme riski taşıyan lezyonları (örneğin, beyaz veya kırmızı lekeler) ve doğrudan kanserli hücreleri kapsadığını işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, en yaygın türünün ise ağız içindeki yüzeysel skuamöz hücrelerden kaynaklanan oral skuamöz hücreli karsinom olduğunu ifade etti.

'SİGARA VE ALKOLÜN AYNI ANDA TÜKETİMİ RİSKİ ARTIRIYOR!

Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur Kahraman, ağız kanserinin neden olduğu ve risk faktörleri hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Ağızda kötü huylu hücrelerin anormal büyümesi ve çoğalmasının başlıca nedenleri yaşlanma, sigara ve alkol kullanımı, zayıf bağışıklık sistemi, kötü beslenme ve genetik yatkınlık gibi faktörlerdir. Ayrıca, ağız içinde oluşan bazı lezyonlar (örneğin, beyaz veya kırmızı lekeler) kansere dönüşebilir. Sigara ve alkol; özellikle ikisinin aynı anda tüketimi ağız kanserinin en yaygın sebeplerindendir."