Günde 1 bardak süt bağırsak kanserine kalkan oluyor

Kalsiyum, bağırsaktaki potansiyel olarak zararlı maddelere bağlanarak ve anormal hücrelerin ölümünü teşvik ederek kansere karşı korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca, sütteki laktoz, iltihap önleyici ve kanser karşıtı etkilere sahip, kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirat üreten yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini destekleyebilir. Son olarak, süt, et ve süt ürünlerinde bulunan bir yağ asidi olan konjuge linoleik asit içerir. Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer alan kolorektal kanserlerin görülme sıklığı her geçen gün daha da artıyor. Üstelik hastaların yaş ortalamasında da düşüşler görmekteyiz.