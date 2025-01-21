Günde 1 bardak süt bağırsak kanserine kalkan oluyor

Oxford Üniversitesi ve Cancer Researce UK tarafından yayınlanan çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Çalışmada, süt tüketimi ile bağırsak kanseri riski arasındaki ilişkiyi incelemek için ilk olarak, 542 binden fazla kadından alınan genetik veriler analiz edildi ve laktozun yetişkinlikte sindirilebilme yeteneği olan laktaz enzim ilişkili varyantlara odaklanıldı. Ayrıca katılımcılardan günlük süt alımları da dahil olmak üzere ayrıntılı beslenme alışkanlıkları hakkındaki veriler toplandı. Bu iki veri setini birleştirerek araştırmacılar süt tüketiminin bağırsak kanseri riski üzerindeki nedensel etkisini daha iyi tahmin edebildiler" ifadelerini kullandı.