Bu besinde yok yok! Havucun hiç bilmeyen faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız

. Havucun içerdiği antioksidanlar sayesinde, düzenli tüketilmesi durumunda vücudun kansere yakalanma riskini azaltıyor. Bu antioksidanlar özellikle lenf, prostat, akciğer ve kan kanserine karşı koruma sağlamaktadır.



. Zengin bir A vitamini kaynağı olan havucun ya da havuç suyunun günlük düzenli tüketilmesinin, göz sağlığı açısından oldukça faydalı bir eylem olduğu bilinmektedir. Havucun içinde bulunan beta karoten ve A vitamini, var olan miyopluğun ilerlemesini engelleme ve kataraktan koruma özelliklerine sahiptir.



. Düşük kalori ve oldukça az yağ içermesinden dolayı havuç, kilo kontrolü için beslenme listesinde mutlaka yer verilmesi için gereken bir yiyecektir. Bunun yanı sıra düşük yağ oranı sayesinde kan kolesterolünü kontrol altına almak için de havuç tüketmek oldukça faydalıdır.