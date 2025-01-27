Rahim ağzı kanserinin HPV aşısıyla 2050’den sonra bitebileceği öngörülüyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Veysel Şal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 500 bin yeni rahim ağzı kanseri hastası tanısı alındığını söyledi.

Bunların her yıl yaklaşık yüzde 50'sinin öldüğünü aktaran Şal, Türkiye'de de ortalama yıllık vaka sayısının ise 2 bin ile 2 bin 500 arasında olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Şal, rahim ağzı kanserini erken evrede engelleme ihtimalinin çok yüksek olduğunu, kanserden korumak için mutlaka belli yaşlarda kadınları aşılamak gerektiğinin dünyadaki global yaklaşım olarak bilindiğini dile getirerek, "Dünya Sağlık Örgütünün ve dünyadaki bütün derneklerin önerisi şu: Kadınlarımızın çoğunluğunu aşılayalım ve mutlaka bir HPV DNA testi yapalım. En azından öncü lezyonların tedavilerini yaparak kanser olmasını engelleyelim. Rahim ağzı önlenebilir bir kanser... Tarama testini, aşıyı yaptıralım ve kanserin önüne geçelim. 2030 yılında böyle bir ön politikamız var ama 2050-2100 yıllarında artık ülke ve dünyada rahim ağzı kanserini görmeyeceğiz. Aynı çiçek virüsü gibi olacak." diye konuştu.

Toplam 160 ülkenin bu aşılamayı yaptığını belirten Şal, 50'ye yakın ülkede aynı zamanda erkeklerin de aşılandığını söyledi.

Prof. Dr. Şal, sigaranın da rahim ağzı kanserine yakalanmada ciddi risk faktörü olduğuna işaret ederek, HPV DNA testinin Toplum Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapıldığını bildirdi.