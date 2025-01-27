Saçınıza sürün bekleyin! Etkilerine inanamayacaksınız

KINA SAÇI NEMLENDİRİR Mİ?
Kına, genellikle saçı kurutma eğilimindedir. Çünkü kınanın cilt üzerine doğal bir kurutma etkisi bulunmaktadır. Ancak uygulama sırasında kına karışımına nemlendirici maddeler eklemek (örneğin, yoğurt, zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı gibi) bu kurutma etkisini dengeleyebilir ve saçın nem dengesini korumasına yardımcı olabilir.
KINA SAÇ DERİSİ SAĞLIĞINI KORUR
Kınanın kafa derisi üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Kınanın antifungal ve antimikrobiyal özellikleri, kepek, kafa derisi kaşıntısı vb. gibi çeşitli saç derisi sorunlarına karşı savaşarak saç derisi sağlığının korunmasına yardımcı olur. Saçtaki kirlerin giderilmesine yardımcı olur ve bu da kepeği önlemeye yardımcı olur.