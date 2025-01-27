Saçınıza sürün bekleyin! Etkilerine inanamayacaksınız

KINA PH SEVİYELERİNİ VE YAĞ ÜRETİMİNİ DENGELER

Kına sadece kepek gibi sorunları uzak tutmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda saç derinizin pH ve yağ üretimini dengelemek için mükemmel bir bileşendir. Saçınızdaki fazla yağın giderilmesine ve yağ bezlerinin normal işleyişinin geri kazanılmasına yardımcı olur.

KINA SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLER VE SAÇ BÜYÜMESİNİ ARTIRIR

Güçlendirilmiş kafa derisi sağlığı, dengeli pH seviyeleri ve yukarıda bahsettiğimiz tıkanmamış gözenekleri üzerinde etkili olan kına, saç dökülmesini durdurmaya ve sağlıklı saç büyümesini desteklemeye yardımcı olur. Kına sadece saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda saçınızın dokusunu da iyileştirir.