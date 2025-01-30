Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

"EVDE SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YAPILSA BİLE ZARARLI"
Ertürk, özellikle kış aylarında bu türden hesapların arttığını gördüklerini söyledi. Bu türden işlemlerin kesinlikle hastane dışında bir yerde yapılmaması gerektiğini belirten Dr. Ertürk, "Evde sağlık personeli tarafından yapılsa bile zararlı. İnsan vücuduna dışarıdan giren tüm maddelere karşı alerji gelişebilir. Alerji geliştiği zaman hastane ortamı olmazsa bir işlem yapamazsınız. Mesela solunumu gitti, kalbi durdu. Hastanede olsanız müdahale edilerek kurtarılabilir ancak evde yaparsanız hastayı kaybedersiniz. 1 milyon kişiye yaparsınız, 1 kişinin alerjisi vardır, o kişi yaşamını yitirir. Bu işlemler para kazanmak için yapılan işlemlerdir" dedi.