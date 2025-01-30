Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

"B VİTAMİNİ ALERJİYE NEDEN OLABİLİR"

Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk sarı serumun içeriğindeki B vitamini nedeniyle sarı renkte olduğunu söyledi. B vitamininde de alerjik durumlarla karşılaşıldığını kaydeden Başkan Dr. Ertürk, "B vitamininde de alerjik etkiler oluyor. Solunum durabiliyor. Binde bir olsa bile tehlikeyi göz ardı edemeyiz. Özellikle bu sarı serum olayının ortadan kalkması lazım" dedi. Ertürk, il sağlık müdürlüklerinin bu türden hesapları tespit ederek, gerekli yaptırımı yapabilecek yetkide olduğunu söyledi. Kendilerine gelen şikayetleri de ilgili birimlere bildirdiklerini kaydeden Başkan Ertürk, konunun halk sağlığı boyutuna vardığını ifade etti.