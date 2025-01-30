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Haberler Sağlık Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

Hastalanınca iyileştirici etkisi olduğuna inanılan 'sarı serum (atom)' son zamanlarda ölüme sebebiyet vermesiyle gündeme geldi. Sarı serum aldıktan sonra hayatını kaybedenlerin ardından sarı serum zararlı mı? Sarı serum neden öldürür? Sarı serumun içinde ne var? sorularının yanıtı merak edildi. İşte bu soruların yanıtı...

HABER MERKEZİ

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Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

Atom, gençlik iksiri, vitamin kokteyli popüler adıyla sarı serum tehlikeye dönüşüyor. Soğuk algınlığı vakalarının artması ile sarı serumlara rağbet arttı. Evlerde, işyerlerinde kuaförlerde pek çok kişi şifayı sarı serumlarda arıyor. Reçete olmaksızın hastane dışı ortamlarda uygulanan sarı serumlar büyük sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

İçeriğindeki B vitamini nedeniyle sarı renkli serumu tercih ediyor. Alerjen bünyeye sahip kişilerde ölüme kadar götüren sarı serumun sadece sağlık merkezlerinde verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vatandaşların başvurdukları bu yöntemin büyük sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor. Sarı serum tedavisi sağlık merkezlerinde hekim onayıyla verilirken 'evde sağlık hizmeti' adı altında bazı kişiler evlere kadar giderek, hiçbir tetkik yapmadan sarı serum uyguluyor.

Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

"B VİTAMİNİ ALERJİYE NEDEN OLABİLİR"

Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk sarı serumun içeriğindeki B vitamini nedeniyle sarı renkte olduğunu söyledi. B vitamininde de alerjik durumlarla karşılaşıldığını kaydeden Başkan Dr. Ertürk, "B vitamininde de alerjik etkiler oluyor. Solunum durabiliyor. Binde bir olsa bile tehlikeyi göz ardı edemeyiz. Özellikle bu sarı serum olayının ortadan kalkması lazım" dedi. Ertürk, il sağlık müdürlüklerinin bu türden hesapları tespit ederek, gerekli yaptırımı yapabilecek yetkide olduğunu söyledi. Kendilerine gelen şikayetleri de ilgili birimlere bildirdiklerini kaydeden Başkan Ertürk, konunun halk sağlığı boyutuna vardığını ifade etti.

Sarı serum öldürür mü? Sarı serumun zararı var mı?

"EVDE SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YAPILSA BİLE ZARARLI"

Ertürk, özellikle kış aylarında bu türden hesapların arttığını gördüklerini söyledi. Bu türden işlemlerin kesinlikle hastane dışında bir yerde yapılmaması gerektiğini belirten Dr. Ertürk, "Evde sağlık personeli tarafından yapılsa bile zararlı. İnsan vücuduna dışarıdan giren tüm maddelere karşı alerji gelişebilir. Alerji geliştiği zaman hastane ortamı olmazsa bir işlem yapamazsınız. Mesela solunumu gitti, kalbi durdu. Hastanede olsanız müdahale edilerek kurtarılabilir ancak evde yaparsanız hastayı kaybedersiniz. 1 milyon kişiye yaparsınız, 1 kişinin alerjisi vardır, o kişi yaşamını yitirir. Bu işlemler para kazanmak için yapılan işlemlerdir" dedi.

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