Uzmanı uyardı: Günde 4 kestaneden fazla tüketmeyin

Kestane, soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı, çok sevilen bir meyve ancak fazlasını yemek, yüksek kalori anlamına geliyor. Çünkü 3-4 kestane kalori bakımından 1 dilim ekmeğe denk geliyor.

"KESTANEYİ ARA ÖĞÜN OLARAK TÜKETİN"

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, kestanenin yüksek karbonhidrat içerdiğini, dolayısıyla kilo vermek isteyenlerin tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Aslında akşam yemeği saatine göre ara öğün yapıp yapmayacağınız değişir. Burada danışanlarımıza listelerimizi hazırlarken onların günlük yaşamlarına göre listeler hazırlıyoruz. Bu listeleri hazırlarken de kişilere aç kalmadan beslenme programları düzenliyoruz. Danışanlarımıza genelde ara öğün olarak tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü akşam yemeğinde yeterince kalori alınır. Yemek sonrası kestane yemek ise daha fazla kalori almak anlamına geliyor. Bu nedenle, kestaneyi akşam değil, ara öğün olarak tüketmek daha doğru olur" ifadelerini kullandı.



