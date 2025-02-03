Geçmeyen öksürüğe dikkat! O hastalıkların habercisi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşen Avkan, kış aylarında geçmeyen öksürükle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulundu. Geçmeyen öksürüğün altta yatan ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Nurşen Avkan, "Kış aylarında sıkça karşılaşılan öksürük, birçok insan için rahatsız edici bir durum haline gelebilir. Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan öksürük, çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilendirilse de astım, pnömoni, bronşit veya alerjik reaksiyonlar gibi kronik rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle, öksürüğün bir haftadan fazla sürmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektir" dedi.