Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Düşük histamin diyeti, histamin intoleransı (histamin duyarsızlığı) olan kişiler için özel olarak tasarlanmış bir beslenme planıdır.

Ancak bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir sağlık profesyonelinin rehberliğine başvurmanız gerekir. Bu diyet, kilo vermek amacıyla değil, histamin intoleransının yol açtığı semptomları hafifletmek için kullanılır. Histamin, vücudumuzda bulunan bir kimyasaldır ve bağışıklık sistemimizin alerjenlere karşı yanıt vermesini sağlar. Örneğin, bir alerjiniz olduğunda histamin salınarak vücudu korumaya çalışır. Ancak histamin, vücudumuzda yalnızca bağışıklık sisteminin tepkileri için değil, aynı zamanda yediğimiz birçok gıdada da bulunur.

HİSTAMİN BİRİKİMİ

Histamin intoleransı, vücudun histamini düzgün bir şekilde parçalayamaması nedeniyle fazla histamin birikmesidir. Bu durum alerji değildir, ancak yüksek histamin seviyeleri diyare, şişkinlik, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, migren, burun tıkanıklığı, akıntısı, nefes darlığı, ciltte kaşıntı, döküntü, kızarıklık gibi çeşitli rahatsız edici semptomlara yol açabilir. Histamin intoleransı, bazen başka sağlık sorunları ile de ilişkilidir, örneğin iltihaplı bağırsak hastalıkları veya mast hücre hastalıkları. Bu yüzden doğru tanı ve yönetim için bir sağlık ekibine danışılmalıdır. Düşük histamin diyeti, histamin intoleransı olan kişilerin semptomlarını azaltmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu diyet, vücuttaki histamin seviyelerini sınırlamak için bazı gıdalardan kaçınmayı içerir. Ancak bu diyet, bir eliminasyon diyeti değildir, yani tamamen histaminden kaçınmayı amaçlamaz. Amaç, histamin maruziyetini sınırlayarak vücudun histamini daha iyi parçalamasına fırsat tanımaktır.

UYUMSUZ GIDALAR

Düşük histamin diyeti, taze ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesini gerektirir. Fermente olmuş, yaşlanmış veya tütsülenmiş gıdalar yüksek histamin içerdiğinden, bu tür gıdalardan kaçınılmalıdır. İşte düşük histamin diyetiyle uyumsuz bazı gıdalar: Alkol, dinlendirilmiş veya işlenmiş etler (sosis, şarküteri ürünleri ve pastırma), eskitilmiş, tütsülenmiş, pastörize edilmemiş peynirler, fermente gıdalar (kimçi, kefir ve lahana turşusu), konserve, marine edilmiş, tuzlanmış, kurutulmuş, tütsülenmiş veya salamura edilmiş yiyecekler, domates, patlıcan, ıspanak gibi sebzeler, ananas, muz, papaya ve turunçgiller, çilek gibi meyveler, taze olmayan balık veya kabuklu deniz ürünleri ve konserveleri, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, baklagiller, soya ürünleri, meyan kökü, çikolata, katkı maddeleri. Açık olmak gerekirse, bu liste kapsamlı değildir. Tüm yiyeceklerde bir miktar histamin bulunur, bu nedenle düşük histaminli bir diyette yer alan kısıtlama seviyesi, hem semptomların doğasına hem de kişisel histamin eşiklerine bağlı olarak kişiden kişiye değişir.. Kişisel deneyimler doğrultusunda diyeti şekillendirmek önemlidir.

DİYETİSYENE DANIŞILMALI

Düşük histamin diyeti uygularken, gıdaların nasıl saklandığı ve hazırlandığı da önemlidir. Gıdaların taze ve soğuk ortamda saklanması, bakteri üretimini engeller. Ayrıca, gıdaların ızgara yapılması gibi pişirme yöntemleri, histamin seviyelerini artırabilir, bu nedenle buharda pişirme veya haşlama gibi daha nazik yöntemler tercih edilmelidir. Düşük histamin diyeti, çok kısıtlayıcı bir plan olduğundan herkes için uygun olmayabilir. Özellikle yeme bozukluğu geçmişi olanlar için bu diyet tehlikeli olabilir. Ayrıca, bu diyetin amacı kilo kaybı değil, histamin intoleransı semptomlarını yönetmektir. Bu yüzden, düşük histamin diyeti uygulanmadan önce mutlaka bir diyetisyene danışılmalıdır.