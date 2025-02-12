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Sessiz ilerleyen tehlike! Kendinizi korumak için bunlara dikkat edin

Osteoporoz, fark edilmeden ilerleyen ve kemiklerin dayanıklılığını kaybetmesine neden olan sessiz bir tehdit! Uzmanlar, dengeli beslenme, egzersiz ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla bu hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu söylüyor.

İHA

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Sessiz ilerleyen tehlike! Kendinizi korumak için bunlara dikkat edin

Halk arasında kemik erimesi ismiyle bilinen osteoporozdan korunmak için süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve balık tüketilmesini tavsiye ediliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Melike Aşık, bu tavsiyelerin yanı sıra yürüyüş, koşu, direnç egzersizleri ve denge hareketlerinin kemikleri güçlendireceğini belirtti.

Kemik yoğunluğunun azalması ve kırık riskinin artmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olan osteoporozun genellikle sessiz ilerlediği için erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Aşık, "Menopoz sonrası kadınlar, yaşlı bireyler, düşük kalsiyum alanlar, hareketsiz yaşam tarzı olanlar ve ailede osteoporoz öyküsü bulunanlar risk altındadır" dedi.

Sessiz ilerleyen tehlike! Kendinizi korumak için bunlara dikkat edin

Sırt ağrısı, boy kısalması, omurga veya kalça kırıkları ile duruş bozukluklarının bu hastalığın belirtileri olduğunu anlatan Melike Aşık, hekim tavsiyesiyle kullanılması gereken kemik yıkımını önleyen veya kemik yapımını artıran ilaçlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yaşam tarzı değişikliklerinin tedavi yöntemleri olduğunu söyledi.

Yürüyüş, koşu, direnç egzersizleri ve denge hareketlerinin kemikleri güçlendireceğini anlatan Aşık, "Osteoporozdan korunmak için süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve balık tüketilmeli" diye konuştu.

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