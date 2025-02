'PARKİNSON HASTALARINDA YEŞİL ÇAYIN KORUYUCU ETKİSİ OLABİLİYOR'

Barkut, parkinson hastalarının büyük olasılıkla hayatlarının geri kalanı boyunca ilaç kullanmaları gerekeceğini belirterek, şunları kaydetti:

'Yeşil çay, Q10, domates, kafein ve nikotin gibi bazı ürünlerin koruyucu etkisi olduğu düşünülmektedir. Yüksek riske sahip popülasyonlar için önerilen çoklu antioksidanların yanı sıra diğer antioksidanlar arasında doğal C vitamini, koenzim Q10, NADH, N-asetilsistein, çinko ve selenyum sayılabilir. Hasta, kendisinin yapabildiği her şeyi kendi başına yapması için ne kadar zorlanırsa, bu aktiviteleri o kadar uzun süre boyunca yapabilir. Büyük eklemleri ve onları ilgilendiren kasları düzenli olarak her gün çalıştırmak, hastaya son derece zindelik kazandıracaktır.'