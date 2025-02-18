Bel ağrısı yaşıyorsanız dikkat! Sebebi romatizma olabilir

Romatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ali Aşık, halk arasında omurga ya da bel romatizması olarak bilinen Ankilozan Spondilit hakkında açıklamalarda bulundu.
"GENETİK GEÇİŞLİ BİR HASTALIK"
Hastalığın tanımını yapan Uzm. Dr. Aşık, "Omurga ya da bel romatizması olarak bilinen Ankilozan Spondilit, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan, omurgayı, eklemleri ve omurga ile kalça kemiği arasında bulunan sakroiliak eklemi etkileyen iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. Genellikle 45 yaşın altında ve erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha sık görülür. Toplumdaki sıklığı ise yüzde 0.3-1.4 arasında değişmektedir. Ankilozan spondilit genetik geçişli bir hastalıktır. Birinci derece yakınlarında bu hastalık tanısı olan kişilerde hastalık görülme oranı yüksektir. HLA-B27 geni ile hastalık arasında ilişki bulunmaktadır. Bu geni taşıyan kişilerde hastalık çok daha sıktır" şeklinde konuştu.