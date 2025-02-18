Bel ağrısı yaşıyorsanız dikkat! Sebebi romatizma olabilir

"BEL FITIĞIYLA KARIŞABİLİYOR"

Hastalardaki en sık şikayetin, sabahları olan bel ve sırt ağrısı olduğunu belirten Uzm. Dr. Aşık, "Genellikle bel fıtığıyla karışabilmekte ve hastalığın tanısında gecikmeye neden olmaktadır. Hastalıkların ayrımında inflamatuvar karakterde dediğimiz; istirahatle artan hareketle azalan, gece uykudan uyandırabilen ve sabah tutukluluğunun eşlik ettiği bel ağrısı öyküsü önemlidir" diye konuştu.



"SABAHLARI SIRT AĞRISI OLABİLİR"

Uzm. Dr. Aşık, hastalığın başlıca belirtilerini şu şekilde sıraladı:



"Sabahları olan bel boyun sırt ağrısı, istirahatle ağrıların artış göstermesi ve hareketle ağrıların azalması, sabahları topuklarda ağrı olması, eklemlerde ağrı ve şişlik, göğüs kafesinde ağrı ve şişlik, şikayetlerin 45 yaşından önce başlaması ve 3 aydan daha uzun sürmesi."

"AĞRILAR İSTİRAHATTE ARTIŞ GÖSTERİR VE HAREKETLE AZALIR"

Hastalığın ilk dönemlerinde bel ve sırt ağrısı dışında çok fazla belirti görülmediği için çoğu zaman dikkate alınmadığını söyleyen Uzm. Dr. Aşık, "Zamanla ağrıların şiddetinde artış görülür. Ağrılar istirahat halinde artış gösterir ve hareketle azalır. Sabah uyandıktan sonra özellikle bel, boyun ve sırt bölgesinde hissedilen ve otuz dakikayı aşan tutukluluk olur. Topuklar üzerine basmakla ağrı hissedilebilir. Göğüs kafesinde, diz, ayak bilekleri, kalça gibi eklemlerde ağrı ve şişlikler görülebilir" dedi.