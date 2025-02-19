Öksürüğü geçmeyen soluğu orada alıyor: Bu bitkilere talep patladı

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın görüldüğü bu günlerde küçük büyük herkes geçmeyen öksürükten yakınıyor. Uzmanlar, son günlerde Covid-19'un yanı sıra influenza (grip) ve RSV'nin yaygın görüldüğüne dikkat çekerken, hastalar burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetler ile hastanelere başvuruyor. Hastanelere giden vatandaşlar, hastalıklarının daha hızlı geçmesi için ilaçların yanında bitkisel yollardan tedavi arayanlar soluğu aktarlarda alıyor.

Aktarlar ise son günlerde büyük yoğunluk yaşıyor. Şikayetlerini bitkisel yollarda arayanlar aktarlara giderek sorunlarına çözüm buluyorlar. Bursa merkez çarşıda 13 senedir aktarlık mesleğini icra eden Cihan Özdemir, kış aylarının gelmesiyle birlikte salgından dolayı yaşanan büyük yoğunluğa dikkat çekerken, geçmeyen öksürük ve yaşanan hastalıklarla ilgili çözüm yolları hakkında önemli tüyolar verdi.

GECE YATMADAN TÜKETİN

Kış aylarının gelmesi ve geçmeyen öksürük şikayeti ile birlikte toplumda yine kış bitkilerine olan yoğun ilginin arttığını söyleyen Cihan Özdemir, "Özellikle Covid-19 süreci ile birlikte toplumda enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde doğal bitkiler kullanılma oranı arttı.

Geçmeyen öksürük ve artan hastalıklarla beraber kesinlikle ortamlarını ada çayı, üzerlik veya kekik ile tütsülemelerini imkan bulabiliyorlarsa gece yatmadan ada çayı, lavanta veya bir elma sirkesi ile hem burundan bir defa çekerek hem de boğaz bölgesine gargara yaparak, bütün üst solunumlarını ve gün içerisinde orada yaşam ortamı bulmuş bakterileri yok etme imkanı bulacaklardır" diye belirtti.

"HASTALIK, SALGIN VE ÖKSÜRÜĞÜN GEÇMESİ İÇİN OLMAZSA OLMAZLAR"

Kış aylarının olmazsa olmazlarını sıralayan Özdemir, "Bir kere bu işin başını her zaman ıhlamur ve ada çayı çeker. Bunlarla beraber toplumda en karşılık bulmuş bitkiler hatmi, papatya, tarçın, özellikle zencefil, zerdeçal, karanfil. Bu bitkilerin damak zevkine göre kişiler kendileri, cüzi oranlarda, toplum arasında ise tutam dediğimiz birer tutam kullanarak, çok yüksek kaynama görmeden, özellikle kaynamış suyun içerisinde belli bir süre demlendirerek kendi kış çaylarını yapabilirler.

Ya da güvendikleri herhangi bir aktardan da aktarların hazırlamış olduğu kış çaylarından günde 1 bardak ile 3 bardak arası içmeleri, onları kış hastalıklarına karşı koruyucu bir tedbir olur. Son zamanlarda birkaç yıldır çam kozalağı bazlı ürünler çam kozalak macunu, çam kozalak şurubu veya çam kozalağı pekmezi, bir de keçiboynuzu pekmezi ile andız pekmezini kış aylarına ve enfeksiyonlara karşı hayatlarından eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK VE SALGINDAN DOLAYI AKTARLARA TALEP ARTTI"

1 aydır ürünlere taleplerin arttığını söyleyen Özdemir, "Kış ürünlerinin yoğunluğundan hemen salgın olup olmadığını fotoğrafını çekebiliyoruz. 1 hafta içerisinde birkaç günde kış çayı ve ıhlamur satışları artması ile beraber hemen salgın olduğunu anlıyoruz. Son 1 aydır bu ürünlere talep oldukça artmış durumda.

Uzmanlar açıklamasıyla birlikte şu anda domuz gribinin bir formu olan influenzanın, onun farklı bir varyasyonu şu an aktif ve insanlar birkaç hafta kendilerine gelemediklerini, çok ciddi eklem ağrısı çektiklerini belirtiyorlar. Hekimlerin başvurdukları ilaçların yanında, böyle doğal takviyeler ile birlikte daha kısa sürede sosyal yaşama ve iş hayatına dönmek için aktarlara başvuruyorlar" şeklinde konuştu.