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Hurma diyetiyle kilo vermek mümkün

Hurma diyeti son zamanlarda insanların sıklıkla tercih ettiği diyetlerin başında geliyor. besleyici özelliğinden ve uzun süre tok tutması bakımından kilo vermeyi kolaylaştıran hurmanın da sağlığa pek çok faydası var. Peki hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma diyeti kilo verdirir mi? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

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Hurma diyetiyle kilo vermek mümkün

Hurma diyetinin detaylarını vermeden önce hurmanın ne olduğunu hatırlamak iyi olacak. Hurma; sıcak iklimlerin popüler bir meyvesidir. İslami dönemlerden günümüze kadar canlılığını koruyan hurma ağaçlarının besin değeri yüksek meyveleridir. Kan damarlarını yumuşatan, göz sağlığını destekleyen, karaciğeri temizleyen, bağırsak sistemini düzene sokan bir meyvedir. Ülkemizde hurma genellikle ramazan sofralarında tüketilmektedir.

En doğru ve sağlıklı sonuçlar veren diyet listeleri için lütfen beslenme uzmanı desteği alınız.

Hurma diyetiyle kilo vermek mümkün

HURMA DİYETİNİN FAYDALARI

Hurma diyeti ağırlıklı olarak hurmanın tüketildiği, hurmaya ek olarak metabolizma hızlandırıcı besinlerin de eklendiği bir diyet türüdür.
Hurma diyeti yapanlar hem kilo verebilirler hem de hurmanın sayısız faydası sayesinde daha sağlıklı bir sindirim mekanizmasına kavuşabilirler.
Bu diyette hurmada bulunan lifler rol almaktadır. Lifler sayesinde bağırsak sisteminin çalışmasını daha etkin hale getirilir.
Diyet yapanların endişe duyduğu aç kalma ve enerji kaybı durumları, bu diyette oldukça uzak kavramlardır.
Çünkü hurma vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olduğundan, diyet süresi içinde ihtiyacınız olan enerjiyi karşılayacaktır.
Aynı zamanda sizin gün içinde tok kalmanıza da destek olacaktır.

Hurma diyetiyle kilo vermek mümkün

HURMA VE SÜT DİYETİ

Bu hurma diyeti önerisinde, hurmayı tüketirken süt de içeceksiniz. Hurmanın lifli yapısı ve sütün metabolizmayı hızlandırıcı özelliği ile 2 hafta sonunda neredeyse 7 kilo kaybedebilirsiniz. Hurma süt diyeti listesi şöyle olacaktır.

İlk hafta her gün:

Sabah: 7 hurma, 1 fincan süt
Öğlen: 1 bardak yoğurt, 7 hurma, bir dilim ekmek, ızgara et ve yağsız limonlu salata
Akşam: 7 hurma, 1 fincan süt, biraz yeşillik
Uykudan önce: 1 adet meyve

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