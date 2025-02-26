Hurma diyetiyle kilo vermek mümkün

Hurma diyetinin detaylarını vermeden önce hurmanın ne olduğunu hatırlamak iyi olacak. Hurma; sıcak iklimlerin popüler bir meyvesidir. İslami dönemlerden günümüze kadar canlılığını koruyan hurma ağaçlarının besin değeri yüksek meyveleridir. Kan damarlarını yumuşatan, göz sağlığını destekleyen, karaciğeri temizleyen, bağırsak sistemini düzene sokan bir meyvedir. Ülkemizde hurma genellikle ramazan sofralarında tüketilmektedir.
En doğru ve sağlıklı sonuçlar veren diyet listeleri için lütfen beslenme uzmanı desteği alınız.