Doğal kolajen kaynağı! Sofranızdan eksik etmeyin

KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTIRAN BESİNLER

Portakal, Mandalina

Portakal ve mandalina gibi turunçgiller, C vitamini bakımında n son derece zengin bir içeriğe sahiptir.



Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, içerisindeki kükürt ile kolajen üretiminin artmasını destekler.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengindir. Bu da yine vücuttaki kolajen üretiminin desteklenmesini sağlar

Kuruyemiş Çeşitleri

Kuruyemiş çeşitleri genel olarak vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Enerji depolayan ayçiçeği, kabak çekirdeği, kaju ve ceviz gibi kuruyemiş çeşitleri, çinko ve bakır içeriği ile kolajen üretiminin artmasına destek olur.