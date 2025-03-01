Doğal kolajen kaynağı! Sofranızdan eksik etmeyin

KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTIRAN BESİNLER
Portakal, Mandalina
Portakal ve mandalina gibi turunçgiller, C vitamini bakımında n son derece zengin bir içeriğe sahiptir.
Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, içerisindeki kükürt ile kolajen üretiminin artmasını destekler.
Yeşil Yapraklı Sebzeler
Yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengindir. Bu da yine vücuttaki kolajen üretiminin desteklenmesini sağlar
Kuruyemiş Çeşitleri
Kuruyemiş çeşitleri genel olarak vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Enerji depolayan ayçiçeği, kabak çekirdeği, kaju ve ceviz gibi kuruyemiş çeşitleri, çinko ve bakır içeriği ile kolajen üretiminin artmasına destek olur.
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