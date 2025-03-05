Bilimsel araştırma yapıldı: ’Kış çayları yarardan çok zarar verebilir’

"BİTKİ SAYISI ARTTIKÇA, BİTKİLERİN ETKİLEŞİM RİSKİ ARTAR"

Vatandaşları içeriğini bilmedikleri bu tür kış çayı karışımlarından uzak durmaya çağıran Şentürk, "İnsanımızın bu tür karışımlardan mümkün mertebe uzak durmasını veya bilinçli tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. Kış çayı karışımlarında rastladıkları bazı zararlıların yıkama ile geçmeyeceğine dikkat çeken Şentürk, bunların yanı sıra etikette belirtilmeyen içeriklere rastladıklarını kaydetti. Bunların alerjisi olan insanlarda tehlikeli olabileceğine işaret eden Şentürk, "Örneğin kış çayı karışımlarında olmaması gereken buğdaygil üyelerine rastladık. Gluten hassasiyeti olan kişiler, etiketinde belirtilmeyen ve içeriğini bilmeyerek bu tür karışımları aldıklarında sıkıntı yaşayabilir. Yani fayda görecekken zarar görebilir. Biz bu tür karışımları, çok karışımlı bitki çaylarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bitki sayısı arttıkça, kombinasyon arttıkça bitkilerin etkileşim riski artar. Ama eğer tüketilecekse de daha az karışımlı olanları tavsiye ediyoruz. Ne olması gerekir içlerinde; özellikle ıhlamur gibi adaçayı gibi bitkilerin olması gerekiyor" diye konuştu.