Bilimsel araştırma yapıldı: ’Kış çayları yarardan çok zarar verebilir’

ersin Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğinde "Karışık Bitki Çayı Karışımlarındaki Kompozisyon ve Kirleticilerin Analizi" başlıklı ortak çalışma gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Biyolog Muhyettin Şentürk ile Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tülay Aşkın Çelik ve Doç. Dr. Özlem Sultan Aslantürk'ün yürüttüğü ortak araştırmada, seçilen pilot bölgedeki 15 aktardan temin edilen 11 farklı kış çayı karışımı incelendi. Çalışma sonucunda bazı paketlerdeki etikette yer alan bilgilerin, içerikteki bitkilerle eşleşmediği tespit edilirken, araştırma sonuçlarının makalesi Tarım Bilimleri Dergisi'nde yayımlandı.