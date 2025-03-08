Bilim insanlarından önemli keşif: Bulaşıcı hastalık tedavisinde çığır açacak

BC'nin haberine göre, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların tedavisini dönüştürebilecek yeni bir keşif yaptı.
Keşif, "Nature" dergisinde "protein atıkları insan hücrelerinin savunma stratejisi olarak antibiyotiklere dönüştürüldü" başlıklı makalede yayımlandı.
Buna göre uzmanlar, hücrelerde proteinleri parçalayan "proteazomların" bakteriyel enfeksiyona karşı bağışıklık sistemine katkı sağladığını saptadı.
"Çöp karıştırma" adı verilen bilimsel süreç kapsamında laboratuvarda büyüyen bakteriler ve sepsisli fareler üzerinde test yapıldı.