Bilim insanlarından önemli keşif: Bulaşıcı hastalık tedavisinde çığır açacak

"YENİ BİR POTANSİYEL DOĞAL ANTİBİYOTİK SINIFI"

Weizmann Bilim Enstitüsünden Prof. Yifat Merbl, keşfin "bakteriyel enfeksiyona karşı savunma sağlayan yeni bağışıklık mekanizması" olduğunu belirtti.



Merbl, "Bu, vücudumuzun her yerinde, tüm hücrelerde gerçekleşiyor ve tamamen yeni bir potansiyel doğal antibiyotik sınıfı oluşturuyor." dedi.



DAHA FAZLA TEST İHTİYACI

Imperial College London Yaşam Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Danile Davis, açıklamasında, bulguların "oldukça ilginç" olduğunu kaydetti.



Keşfin "yeni bir antibiyotik kaynağına dönüştürülmesinin zaman alacağını" kaydeden Davis, daha fazla test yapılması gerektiğine dikkati çekti.



Davis, bunun yeni bir antibiyotik kaynağına dönüştürülmesinin "henüz test edilmesi gereken ve zaman alabilecek" bir düşünce olduğunu bildirdi.