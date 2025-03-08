Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

MEME KANSERİ GELİŞİMİNDE BİLİNEN EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ ŞUNLARDIR;
Obez veya aşırı kilolu olmak
Yeterli fiziksel aktivite yapmamak
Alkol kullanımı
İlk doğum yaşı 30'dan sonra olanlar veya hiç doğum yapmamış olanlar
İlk adet yaşı: İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır.
Menopoz yaşı: Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (>55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır.
Kadın cinsiyet, ileri yaş
BRCA-1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişiklikler
Meme kanseri öyküsünün bulunması
Göğüse radyoterapi almış olmak
Bazı iyi huylu meme hastalıkları (fibroadenom, papillomatosis, gibi)
Ailede meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır.