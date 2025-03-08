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Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

Günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve daha çok kadınlarda görülen meme kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda görülme riski daha fazla olan meme kanserine pek çok faktör etki ediyor. Peki meme kanseri belirtileri neler? Ele gelen her kitle kanser midir? Kontrol nasıl yapılır? İşte meme kanserine karşı bilinmesi gerekenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

Kadınlarda görülen kanser tipleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız ve zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Özellikle ailede de kanser öyküsü olması ve genetik bir takım faktörler meme kanseri riskini artırıyor. Peki meme kanserinin belirtileri neler? İşte yanıtı...

Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

MEME KANSERİ GELİŞİMİNDE BİLİNEN EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ ŞUNLARDIR;

Obez veya aşırı kilolu olmak
Yeterli fiziksel aktivite yapmamak
Alkol kullanımı
İlk doğum yaşı 30'dan sonra olanlar veya hiç doğum yapmamış olanlar
İlk adet yaşı: İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır.
Menopoz yaşı: Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (>55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır.
Kadın cinsiyet, ileri yaş
BRCA-1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişiklikler
Meme kanseri öyküsünün bulunması
Göğüse radyoterapi almış olmak
Bazı iyi huylu meme hastalıkları (fibroadenom, papillomatosis, gibi)
Ailede meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır.

Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ
Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir.

Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır.

Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl anlaşılır?

TANI
Erken evrede meme kanserleri diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi ileri dönemlere gelene kadar belirgin bir belirti vermeyebilir. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Erken tanı için üç temel yöntem uygulanabilir. Bunlar ; evde kendi kendine yapılan meme kontrolleri ( Kadınların 20 yaşından sonraki dönemde, her ay memelerini kendi kendilerine muayene etmeleri gereklidir.)Meme dokusu içerisinde herhangi bir şüpheli kitle ele geldiğinde vakit geçirmeden doktora başvurunuz. Ayrıca 40-69 yaş arası kadınların 2 yılda bir mamografi tetkiklerini yaptırmaları gerekmektedir.

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