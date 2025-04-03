Ekran karşısında zaman geçirmek uyku kalitesini olumsuz etkiliyor

UYKU öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçiren kişilerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. Norveç'te yapılan ve 18-28 yaş grubunda 45 bin 200'ü aşkın öğrenciyi kapsayan araştırmada, uyku öncesi yatakta ekran karşısında geçirilen zaman ile uyku düzeni arasındaki bağlantı sorgulandı.

TESPİT EDİLDİ

KATILIMCILARDAN, yatağa girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanımı, internette gezinme ve oyun oynama dahil ekran başındaki aktiviteleri belirlemeleri istendi. Araştırma sonucunda, uyku öncesi yatakta ekrana bakarak zaman geçirenlerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. Yatakta ve ekran başında geçirilen her bir saatlik sürenin "uykusuzluk riskini yüzde 59 artırmayla ve 24 dakika daha az uykuyla bağlantılı" olduğu tespit edildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden Dr. Gunnhild Johnsen Hjetland liderliğinde yapılan araştırmanın detayları, dün "Frontiers" uluslararası bilim dergisinde yayımlandı. "ResMed UK" kuruluşundan uyku klinisyeni Joshua Piper, BBC'ye yaptığı açıklamada, araştırmanın, elektronik cihaz kullanımının "uykuyu olumsuz etkilediğine dair değerli, artan kanıtlar" sağladığını belirtti.

UZUN VE SAĞLIKLI ÖMÜR İÇİN 10 BESİN

HUFFPOST uzun yaşam uzmanlarının tavsiyelerine dayanarak uzun ve sağlıklı bir ömür için beslenme tavsiyelerine yer verdi. Egzersiz yapın diyen uzmanlar şu besinlere dikkat çekti;

- FERMENTE GIDALAR

- TURPGİLLER

- YAĞLI BALIKLAR

- ZEYTİNYAĞI

- YOĞURT

- BİTTER ÇİKOLATA

- MOR MEYVELER

- YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

- TOHUMLAR

- DOMATES