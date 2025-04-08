Akciğer detoksu tarifler

Akciğer hastalıkları özellikle nefes alıp vermeyi zorlaştırdığından kişinin hayatını oldukça olumsuz etkiler. Akciğer detoksu yapılarak akciğer temizliği sağlanabilir. Peki, akciğer nasıl temizlenir? Akciğer detoksu için en önemli adım sigarayı bırakmak ve yaşam tarzını değiştirmektir. Ancak bunlara ek olarak doğal yöntemlerden yararlanılabilir.

Doğal yöntemlerden yararlanmak akciğer kapasitesinin daha hızlı artırılmasını sağlarken, vücuttaki iltihabın sökülmesine de yardımcı olur. İşte akciğer detoksu için evde uygulanabilecek doğal yöntemler:

BUHAR TERAPİSİ

ÖZELLİKLE solunum yolları hastalıkları için etkili tedavi yöntemlerinden bir tanesi buhar terapisidir. Evde buhar terapisi uygulanarak akciğerlerin temizliği sağlanabilir, solunum yolları açılabilir ve mukus incelir. Ayrıca bir kase sıcak su içerisine birkaç damla kadar okaliptüs yağı ilave edilerek solunması da akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

ZENCEFİL ÇAYI

ZENCEFİLİN iltihap önleyici özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle akciğerlerdeki toksinlerin temizlenmesine destek olur ve solunum yollarını rahatlatır.

EBEGÜMECİ ÇAYI

AKCİĞERLERİN temizlenmesi için uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesidir.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

ÜST solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Şule Aktaç, fonksiyonel besinler arasında yer alan zerdeçal hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaç, "Besinlere renk verici olarak kullanılan zerdeçal; kokusuz, ısıya dayanıklı bir bileşik olan kurkumin içerir. Kurkumin, E vitamininden birkaç kat daha iyi bir radikal temizleyicisidir. Bu açıdan obezite, metabolik sendrom, diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer yağlanması, kanser, eklem hastalıkları, parkinson, Alzheimer ve ağrının giderilmesinde koruyucu ve tedavi edici olarak faydalı olabileceği belirtilmiştir. Zerdeçalı yağ içeren bir besinle tüketmek vücuttaki etkisini artırıyor" dedi.