Prof. Dr. Hancı, ölümcül bakterilere karşı uyardı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, Listeria monocytogenes bakterisinin, buzdolabında üreyebilen en önemli mikroplardan biri olduğunu söyledi. Hancı, "Tavuk, et ve süt gibi gıdaları iyi pişirirsek, sütümüzü de 70 derecenin üzerinde pişirdiğimiz zaman bakteriler genellikle ölüyor. Risk alanları, özellikle çiğ olan sosis, salam, füme balık ve tavuk gibi gıda ürünleridir" dedi.

RİSK GRUBU VAR

LİSTERİA hastalığına, 'Listeria monocytogenes' denilen bir bakterinin neden olduğunu belirten Prof. Dr. Hancı, "Bu, çok değişik ve ilginç bir bakteri. Normalde bakteriler buzdolabına konulduğunda üremeleri durur. Fakat üremesi devam eden bir grup bakteri var. Listeria da bunlardan biridir. Enfeksiyon ajanı olarak burada ürüyor ve o gıdaları bozuyor. 'Yersinya' denilen bakteri de veba hastalığına yol açar. Bunlar ağız yoluyla sindirim sistemine girerler ve hastalık meydana getirirler" diye konuştu.

Sağlıklı insanlarda çok fazla belirtilerin olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Hancı. "Hafif ateş, öksürük, bulantı, ishal gibi yan etkilerleri oluyor. Fakat; hamileler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar ve yeni doğanlar gibi risk grubu var. Bu gruplarda enfeksiyon kana yayılıyor. Oradan da menenjit ve beyin iltihabı (ensefalit) gibi durumlar meydana getiriyor. O zaman çok tehlikeli" uyarısında bulundu.

KAPALI HAVALAR DEPRESYONA NEDEN OLUYOR

UZMAN Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, havaların kapalı olmasıyla birlikte kişilerde depresyon ve kaygı bozukları meydana gelebileceğini belirterek, buna bağlı olarak bireylerde sinir ve öfke durumlarının meydana gelebileceğini vurguladı. Ülke genelinde etkili olan kapalı ve yağışlı havalar, insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.

YÜRÜYÜŞ İYİ GELİYOR

Güneşli havalarda insanlar kendilerini daha enerjik ve mutlu hissederken, kapalı havalarda ise bu durum tam tersine dönebiliyor. Özellikle sabahları yataktan çıkmakta zorlanma, işe ya da okula gitmek istememe, sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi davranışlar sıkça ortaya çıkıyor. Bu tür davranışlar uzun vadede depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Kerime Begüm Özkaya, havaların kapalı olmasıyla beraber insanlarda isteksizliğe bağlı olarak psikolojik anlamda birçok çöküntü yaşanabileceğini belirterek, bu olumsuz durumları en aza indirmek için gün ışığında yapılacak olan yürüyüşlerin psikolojik açıdan iyi gelebileceğini ifade etti.

CİLT SARKMALARINI ÖNLEMEK İÇİN CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN

ESTETİK ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, cilt sarkmalarının önüne geçebilmek için kazanılması gerekilen alışkanlıkları açıkladı. Askeroğlu, "UV ışınları, cildin kolajen yapısına zarar vererek sarkma ve kırışıklıkların oluşumunu hızlandırabilir. Bu nedenle sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca güneş koruyucu kullanmak bir alışkanlık haline getirilmelidir. Ciltteki kuruluk, elastikiyet kaybına zemin hazırlar. Sabah ve akşam düzenli olarak nemlendirici kullanmak, cildin daha dolgun ve sıkı kalmasına yardımcı olur" dedi.

ELEKTRONİK SİGARA DNA HASARINA YOL AÇABİLİYOR

AKCİĞER Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Kongreye katılan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, elektronik sigaraların özellikle gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Karalezli, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin çocuk yaşta kullanıldığına dikkat çekerek, "13-15 yaşındaki çocuklar bu ürünleri kullanıyor. İçinde ne olduğunu bilmeden bağımlılık yapıcı maddeleri soluyorlar. Elektronik sigaralar akciğer kanseri ve DNA hasarına neden olabiliyor" dedi.