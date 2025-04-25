Elma sirkesinin pek bilinmeyen savaşı!

Elma sirkesi, antimikrobiyal etkileri dahil olmak üzere birbirinden farklı sağlık özelliklerine sahip olarak öne çıkıyor. Yapılan küçük çalışma, sirkenin yüksek karbonhidratlı bir yemek sırasında insülin duyarlılığını yüzde 19-34 artırabileceğini ve kan şekerini, insülin yanıtını önemli ölçüde azaltabileceğini öne sürüyor.

AVOKADOYU DOMATES VE HAVUÇLA BİRLİKTE YİYİN

Yüksek besin değeriyle sağlığa faydaları saymakla bitmeyen avokado, son yıllarda sağlıklı beslenme planlarının vazgeçilmez parçası haline geldi. Avokado tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, avokadonun faydalarını açıkladı.

Haftada 3-4 kez yarım avokadonun ağırlıklı olarak kahvaltıda veya öğle ve akşam öğünlerinde salata ile tüketilebileceğini vurgulayan Eren, "Avokado, domates ve havuç ile tüketildiğinde yağda çözünen A, D, E, K vitaminlerinin emilimini artırıyor. Benzer şekilde ıspanak, roka ve marul gibi yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketildiğinde ise bu sebzelerde bulunan K vitamini ve antioksidanların emiliminin artmasına destek oluyor" dedi. Eren, bu sayılanlara ek olarak avokadonun; kinoa, esmer pirinç ve yulaf gibi tam tahıllarla tüketildiğinde gıdalardan alınan lif miktarını da artırarak sindirimi desteklediğini söyledi.