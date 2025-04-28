Kovid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken çalışma! Kalp hastalıklarını artırdı mı?

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sargın, AA muhabirine yaptığı açıklamada son zamanlarda gündeme gelen erken yaşta kalp krizi vakalarının, gençlerde kalp krizinin arttığı anlamına gelmediğini söyledi.
Sargın, bununla ilgili veri olmadığını vurgulayarak, "10 yıl öncesine göre, 'Gençlerde ciddi anlamda endişe verici oranda bir kalp hastalığı artışı var' diyecek bir veri yok. Sadece bunların farkındalığı, insanların habere ulaşımı, bunları görmesi, duyması daha da arttığı için biraz daha çok gibi görünüyor." dedi.
Türkiye'de, 25-45 arası genç nüfusun arttığını ve her üç kişiden birinin bu yaş grubunda olduğunu aktaran Sargın, dolayısıyla 10-20 yıl önceye göre bu sayıda da artış olduğunu dile getirdi.