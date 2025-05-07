Zona aşısı kalp hastalıklarına karşı kalkan olabilir

YENİ bir araştırma, zona aşısının yalnızca virüse karşı değil, kalp krizi ve inme gibi ölümcül hastalıklara karşı da uzun vadeli koruma sunduğunu ortaya koydu. Aşının etkisinin özellikle risk altındaki gruplarda daha belirgin olduğu belirtiliyor. Zona hastalığı genellikle ileri yaşlarda çıkan, sinir sistemini etkileyerek ciddi ağrılara ve ciltte döküntülere neden olan viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Ancak Güney Kore merkezli yeni bir araştırma, zona aşısının yalnızca bu hastalığa karşı değil, kalp damar hastalıklarına karşı da güçlü bir savunma oluşturabileceğini ortaya koydu.

ALKOL 6 FARKLI KANSER TÜRÜNE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Medikal Onkolog Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, alkolün bağırsak bakterilerini değiştirerek kanserlerin büyümesinde ve yayılmasında rol oynayabildiğini belirterek, "Aşırı alkol tüketiminin yemek borusu kanseri, baş ve boyun bölgesi kanserleri, meme, kalın barsak, karaciğer ve mide kanserlerine yakalanma riskini artırıyor. Ama insanların yarısından fazlası alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor, bu endişe verici" dedi.

Haftada birden daha az tüketimin düşük alkol tüketimi olarak değerlendirildiğini söyleyen Dr. Görümlü "Aşırı alkol tüketim oranı erkeklerde ve kadınlarda farklı. Kadınlar günde 1, haftada toplam 7 kadeh içiyorsa erkekler ise günde 2, haftada toplam 14 kadeh içiyorsa, bu aşırı alkol tüketimi olarak kabul ediliyor ve bu tüketim miktarları, araştırma sonucunda belirgin risk artışıyla ilişkili bulunuyor" ifadelerini kullandı.

SESSİZ ÖLÜM: ASTIM VE KOAH

6 Mayıs Dünya Astım Günü'nde uzmanlar, solunum yolları rahatsızlıklarının dünyada en yaygın üçüncü ölüm nedeni olduğunu vurguladı. Uluslararası Solunum Dernekleri Forumu'na göre, dünyada her yıl 652 milyon kişi astım ve KOAH'a yakalanırken, 4,1 milyon kişi de bu nedenle hayatını kaybediyor. KOAH'tan kaynaklanan ekonomik yükün 2050'ye kadar 40 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.