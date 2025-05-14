Toplam doğurganlık hızı 2024’te de yükselmedi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Doğum İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, canlı doğan bebek sayısı 2024 yılında 937 bin 559 olarak açıklanırken, bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu. Toplam doğurganlık hızı ise 1,48 oranında kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı son sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2024 yılında 3,28 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,62 çocuk ile Şırnak, 2,32 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise 1,12 çocuk ile Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illeri 1,15 çocuk ile Zonguldak ve Ankara, 1,17 çocuk ile İzmir izledi. 71 ilde ise 2,10'un altında kalındığı görüldü. Toplam doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin altına düştüğü 2017 yılında 57 ilin toplam doğurganlık hızı 2,10'un altında iken 2024 yılında 71 ilin toplam doğurganlık hızı bu seviyenin altında kaldı.