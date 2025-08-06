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Haberler Sağlık Türkiye'de et yiyen bakteri vakası görüldü mü? Bakanlıktan açıklama

Türkiye'de et yiyen bakteri vakası görüldü mü? Bakanlıktan açıklama

Türkiye'de "et yiyen bakteri" olarak bilinen Vibrio bakterisi görüldü iddialarına yönelik Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediği belirtildi.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Vibrio bakterisi kaynaklı herhangi bir hastalık vakası bulunmadığını açıkladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" denildi.

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