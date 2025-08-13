Yaz mevsiminde nasıl beslenmeliyiz? Uzman anlattı...

HAFİF VE DENGELİ ÖĞÜNLER TERCİH EDİN



Dyt. Seda Uşarer, sıcak havalarda sindirim sisteminin yavaşlayabildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Bu da yağlı ve ağır yemeklerin mideyi daha fazla yormasına neden olur. Kızartmalardan, aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Bunun yerine ızgara, buharda pişirme veya haşlama gibi daha sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Zeytinyağlı sebze yemekleri, yoğurtlu salatalar ve kurubaklagillerin karıştığı soğuk tabaklar yaz için hem sağlıklı hem doyurucu alternatiflerdir. Öte yandan dondurma yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak bu ürünlerin çoğu yoğun miktarda rafine şeker, krema ve katkı maddesi içerir. Bunun yerine yoğurt bazlı dondurmalar, taze meyveli smoothie'ler ya da ev yapımı meyveli buzlar daha sağlıklı tercihler olabilir. Örneğin donmuş muz ve yoğurdu blenderdan geçirip tüketebilirsiniz. Böylece hem serinleyebilir hem de kan şekeri dengenizi koruyabilirsiniz."