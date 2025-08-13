Yaz mevsiminde nasıl beslenmeliyiz? Uzman anlattı...

Son günlerde artan sıcaklar, vücudun ihtiyaçlarını ve metabolizmanın işleyişini doğrudan etkiliyor. Dyt. Seda Uşarer, sıcaklarda sağlığı koruyacak ve enerjiyi yüksek tutacak beslenme önerilerini paylaştı.
Havaların ısınmasıyla vücudun gereksinimleri de değişiklik göstermeye başlıyor. Artan sıcaklıkla birlikte vücut daha fazla terliyor ve su kaybı meydana geliyor. Bu nedenle hava sıcaklıkları arttıkça su tüketimi hayati önem taşıyor.
Günde en az 2 ila 2.5 litre su içmenin, hem vücut ısısını dengede tuttuğunu hem de sindirimi kolaylaştırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Uşarer, "Su içmeyi unutanlar için küçük bir tüyo: Yanınızda sürekli bir su şişesi ya da matara taşıyın ve gün içinde sık sık su içmeye kendinizi alıştırın.
Ayrıca karpuz, kavun, salatalık gibi su oranı yüksek meyve ve sebzeler de hem ferahlatıcı hem de hidrasyonu destekleyici besinlerdir. Ne kadar su içmeniz gerektiğini kilonuz başına 30-35 ml olacak şekilde hesaplayabilirsiniz" dedi.
MEVSİM SEBZE VE MEYVELERİNDEN FAYDALANIN
Mevsim ürünlerinin, vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve antioksidanların doğal yolla alınmasını sağladığına dikkat çeken Dyt. Seda Uşarer, "Yaz mevsimi; domates, salatalık, semizotu, kabak gibi taze sebzelerle, kiraz, şeftali, çilek ve karpuz gibi bol vitaminli meyvelerin en bol olduğu zamandır. Ancak meyveler doğal şeker içerdiğinden porsiyon kontrolü önemlidir. Günde 1-2 porsiyon meyve yeterli olacaktır.
Bu meyvelerin yanına protein olarak peynir, süt ya da yoğurt ileve ederseniz kan şekeriniz hızla yükselmeyecek ve daha uzun süre tok kalacaksınız. Örneğin; 1 adet elma ve 3 yemek kaşığı yoğurt gibi" diye konuştu.
HAFİF VE DENGELİ ÖĞÜNLER TERCİH EDİN
Dyt. Seda Uşarer, sıcak havalarda sindirim sisteminin yavaşlayabildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Bu da yağlı ve ağır yemeklerin mideyi daha fazla yormasına neden olur. Kızartmalardan, aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Bunun yerine ızgara, buharda pişirme veya haşlama gibi daha sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Zeytinyağlı sebze yemekleri, yoğurtlu salatalar ve kurubaklagillerin karıştığı soğuk tabaklar yaz için hem sağlıklı hem doyurucu alternatiflerdir. Öte yandan dondurma yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak bu ürünlerin çoğu yoğun miktarda rafine şeker, krema ve katkı maddesi içerir. Bunun yerine yoğurt bazlı dondurmalar, taze meyveli smoothie'ler ya da ev yapımı meyveli buzlar daha sağlıklı tercihler olabilir. Örneğin donmuş muz ve yoğurdu blenderdan geçirip tüketebilirsiniz. Böylece hem serinleyebilir hem de kan şekeri dengenizi koruyabilirsiniz."
YEMEK SAATLERİNİZİ YENİDEN DÜZENLEYİN
Günlerin uzaması ve sosyal etkinliklerin gece geç saatlere kadar sürmesinin beslenme düzenini doğrudan etkilediğini kaydeden Dyt. Seda Uşarer, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle geç saatte tüketilen ağır yemeklerin hem kilo alımına hem de uyku kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Akşam yemeğini saat 19:00-20:00 arasında yemek sindirimi kolaylaştırır ve gece metabolizmasının daha rahat çalışmasını sağlar. Akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze yemekleri, kurubaklagilli salatalar, yoğurt, cacık gibi hafif besinler tüketilmelidir. Gece acıkıldığında ise yoğurt, kefir veya bir avuç badem gibi hafif atıştırmalıklar tercih edilebilir. Yaz mevsimi, doğayla iç içe geçirilen zamanın, yenilenmenin ve hareketliliğin mevsimidir. Bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmek ise doğru beslenme alışkanlıklarıyla mümkündür. Bol su tüketimi, taze ve mevsimine uygun besinler, hafif ve dengeli öğünlerle yazın tadını çıkarabilir, aynı zamanda vücudunuzu da destekleyebilirsiniz. Unutmayın, yazı keyifli ve sağlıklı geçirebilmek, tabağınıza koyduğunuz seçimlerle başlar."