Faydalı bakterilerin hepsi kefir ve yoğurtta

Bağışıklığın yüzde 70'inin bağırsakta olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini sağlamanın bünye için çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik kaynaklar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini ve bağışıklık sisteminizi desteklemesini sağlar. Bu nedenle size uygun probiyotik takviyesini de günlük beslenme düzeninize eklemeniz gerekiyor. Öte yandan kefir, B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur, hafızayı güçlendirir, kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşır.

KETEN TOHUMU ÜST SOLUNUMU KORUYOR

En iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidan özelliğiyle dikkat çekmektedir. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir. Yapılan bir araştırmada, günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir. Kolesterol düşürmede oldukça etkili olan keten tohumu, sindirim sistemini destekler, kansere karşı zırh oluşturur. Cilt sağlığına da faydaları bilinmektedir.

İLTİHAPLI HÜCRELERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI PIRASA

Her mevsim yetişen pırasanın insan sağlığına olan faydaları mucizevi etki yaratıyor. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen bu enfes sebze, sapından yaprağına kadar oldukça faydalı bir besindir. Vücutta biriken toksinler eklemlerde iltihaplanmalara yol açmaktadır. Bu da vücutta ağrılar yaşanmasına neden olmaktadır. Pırasa vücuttaki tüm toksinleri atarak iltihaplı hücrelerin temizlenesini sağlamaktadır. Her mevsimde yaşanan sağlık sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur.