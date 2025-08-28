  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Güçsüzlük, uykusuzluk, sinir hali! Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret ediyor

Güçsüzlük, uykusuzluk, sinir hali! Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret ediyor

Sinir sistemi için büyük öneme sahip B12 vitamini, eksikliği halinde vücutta bazı belirtilerle kendini gösteriyor. Daha çok hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini eksikliğinde, yorgunluk, sinir sistemi sorunları, kas güçsüzlüğü, uykusuzluk, unutkanlık gibi sorunlar görülebiliyor. İşte B12 vitamin eksikliği belirtileri...

Güçsüzlük, uykusuzluk, sinir hali! Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret ediyor

Dr. Müge Yetener 'kobalamin' olarak da bilinen B12 vitamininin, vücudumuzda oluşan önemli biyokimyasal reaksiyonlarda hayati rol oynayan karmaşık bir biyomolekül olduğunu hatırlattı. B12'nin diyetten, özellikle yumurta, kırmızı et ve süt ürünlerinden elde edilen, suda çözünebilen bir vitamin olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yetener, "B12, vücudumuz için vazgeçilmez bir vitamindir. DNA sentezi için gereklidir. Normal sinir sisteminin işleyişini, kırmızı kan hücresi gelişimi ve olgunlaşmasını sağlar. Antioksidan etkisi vardır" diye konuştu.

Güçsüzlük, uykusuzluk, sinir hali! Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret ediyor

"B12 VİTAMİNİN KAYNAĞI, HAYVANSAL BESİNLERDİR"
Beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmede çok önemli rolü olan B12 vitaminin sağladığı yararları ve eksikliğinin nelere yol açabileceğini bilmenin, sağlığımızı korumak için önemli ve gerekli olduğunu söyleyen Dr. Yetener, "Gerekli B12 vitamini almak için hayvansal gıdalar tüketmelisiniz. Proteinden zengin kırmızı et, tavuk gibi besinler, somon, sardalya, ton balığı gibi deniz ürünleri, karaciğer, böbrek ve dalak gibi sakatatlar, süt ürünleri ve yumurta, zengin B12 kaynaklarıdır. Günlük beslenmenizde hayvansal ürünleri almayı ihmal etmemelisiniz" dedi.

Güçsüzlük, uykusuzluk, sinir hali! Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret ediyor

KİMLERDE B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ GÖRÜLÜR?
B12 eksikliğinin sık görüldüğü kişi ve durumlar hakkında bilgi veren Dr. Yetener; sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer sürekli diyet yapıyorsanız, dikkat! Yeterli ve uzun süre beslenmeyen kişilerde, eksiklik ortaya çıkabilir. Ayrıca, hayvansal kaynaklı ürün yemeyen vejetaryenlerde, antibiyotik kullanımı sonrası bağırsaklarında aşırı bakteri çoğalması sorunu yaşayanlarda, sık ve uzun süreli mide ilacı kullananlarda, yeterli beslenmeyen küçük çocuklarda ya da hamilelerde, aşırı alkol tüketenlerde sık yaşanan bir sorun haline gelebilir."

Uzm. Dr. Yetener, çok fonksiyonlu bir vitamin olduğundan eksikliğinin birbirinden farklı belirtilerle kendini belli ettiğine dikkat çekerek en sık rastlanan belirti ve semptomları şöyle açıkladı.

BEYİN FONKSİYONLARI BOZULUYOR
B12 vitaminin eksikliği, beyin fonksiyonlarını doğrudan olumsuz etkiliyor. Beyin bulanıklığı, hafıza sorunları, bilinç bozukluğu, uykusuzluk, baş ağrıları (özellikle migren), davranış değişiklikleri ve öğrenme sorunları oluşabiliyor.

Güçsüzlük, uykusuzluk, sinir hali! Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret ediyor

RUH HALİNİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Sinirlilik, depresyon, kaygı, halüsinasyon görme, sanrı gibi ruh halinde değişiklikler görülebilir.

DUYUSAL SORUNLARA YOL AÇIYOR
Duyusal: İğne batması, karıncalanma hissi, uyuşukluk, nöropatik ağrılar, kulak çınlaması, tat alma bozukluğu gibi şikayetler baş gösterebilir.

YAPISAL SORUNLAR GÖRÜLÜYOR
Yorgunluk, anemi, kan hücreleri sayısında azalma, karın şikayetleri, emilim bozukluğu, gelişme geriliği, kilo kaybı, ishal, dil iltihabı, ağız ve ağız içinde iltihaplanma, kısırlık, idrar yolu enfeksiyonları B12 eksikliğinin yol açtığı sorunlardır.

KASLAR GÜÇSÜZLEŞİYOR
B12 eksikliği kas zayıflığına yol açar. Adaleler aşırı derecede kasılır, sertleşir, istem dışı spazmlar oluşur. Kalp kası hastalıkları görülebilir.

OTONOM SİSTEMLER ZARAR GÖRÜYOR
İdrar ve/veya dışkı kaçırma, aniden ayağa kalkınca tansiyon düşmesi veya baş dönmesi de bu vitaminin eksikliğinde ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır.

