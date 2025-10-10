'Kış çayını hayatımdan hiç eksik etmiyorum' diye düşünenler dikkat! Uzman uyardı: O süreyi aşmayın

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, sıcaklıkların düşmeye başladığını bu nedenle de solunum yolu enfeksiyonu sezonunun açıldığını belirtip, bu dönemde sıklıkla tüketilen kış çayları için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şener, "Kış çaylarında bir mantar türeyebiliyor. Bu çaylar toksin yani bir zehir salgılıyor. Bu toksin de karaciğer kanseri, uzun dönem kullanıldığında ise böbrek yetmezliği gibi tablolara sebep olabiliyor. Satın alırken aflatoksin taraması yapılmış olan etiket tercih edilmeli. Rastgele alıp tüketmek kardan çok zarar getirebilir" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, sıcaklıkların düşmeye başlaması ve ısı değişimleriyle birlikte solunum yolu enfeksiyonları sezonunun da açıldığını söyledi. Akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan oldukça yaygın bir virüs Respiratuar Sinsityal Virus (RSV) ile birlikte diğer viral enfeksiyonlarda artış gözlendiğini kaydeden Prof. Dr. Şener, aile hekimliği, kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları polikliniklerine yoğun başvuru olduğunu dile getirdi. Şikayetlerin ciddi bir kısmının başlangıcında viral enfeksiyonların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, "Bazı hastalarda yanlışlıkla antibiyotik kullanımı söz konusu oluyor. Bazen hekimler yaş grubu itibarıyla zatürre oluşmaması için hastalarına reçete ediyor bazen de hastalar evde kalan antibiyotikleri kullanabiliyor. Ama antibiyotikler bazı virüsler karşısında etkisiz kalıyor. Aşısını olmamış vatandaşlarımız lütfen bir an önce aşılarını olsun. 15 Aralık'a kadar influenza aşısının etkinliği devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların aşılarını ihmal etmemeleri lazım. Yeni gelen RSV aşıları var. 75 yaş üstüne iki yılda bir RSV aşılarını öneriyoruz. Covid-19 oransal olarak azaldı desek de bu virüslerin içinde var" ifadelerini kullandı.