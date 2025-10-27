Saç beyazlamasını anında tersine çeviren o yöntem açıklandı! Tek adımda doğal rengine döndürün…

Saç sağlığı üzerine uzmanlaşan dermatolog Dr. Aamna Adel, erken dönemde meydana gelen beyaz saçların, sanılanın aksine yalnızca genetik veya yaşlanmaya bağlı olmadığını, farklı bir etkenin de bu süreçte önemli rol oynadığını açıkladı. Dr. Adel'e göre stresin yoğun görüldüğü dönemde vücut "savaş ya da kaç" tepkisini gösteriyor ve bu sırada adrenalin, noreadrenalin ve kortizol gibi hormonlar salgılanıyor.

Stres sırasında salgılanan bu hormonların, saç köklerindeki renk pigmentlerini üreten kök hücreler üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan Dr. Adel, ""Stres anında salgılanan bu hormonlar, saçların rengini veren melanin üretimini baskılıyor. Bu da saçlarda beyazlama sürecini hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı. Uzmanın açıklamalarını destekleyen bilimsel çalışmalar da mevcut. Harvard Üniversitesi tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırma, stresin saç rengini etkileyebileceğini belirtmişti.

Ancak aynı araştırma, saç beyazlamasında en belirleyici unsurun genetik faktörler olduğunu vurgulamıştı. Yalnızca stres seviyesi değil, aynı zamanda bazı sağlık sorunları da saçlarda beyazlamaya neden olabiliyor. Özellikle B12 vitamini eksikliği, tiroit hastalıkları, vitiligo ya da alopesi areta gibi rahatsızlıkların da saç renginde değişimlere neden olabileceği belirtiliyor.

Dr. Adel, stres kaynaklı saç beyazlamasının her zaman kalıcı olmadığını, bazı durumlarda saç renginin eski haline dönebileceğini de açıkladı. Doktor, "Genç yaşlarda geçirilen stresli dönem sona erdiğinde, saç köklerindeki pigment üreten hücreler yeniden aktif hale gelebilir. Bu sayede beyazlayan saç teli, tekrar kendi doğal rengine dönebilir. Ancak bu durum herkeste görülmez; kimi kişilerde beyazlık kalıcı olabilir" dedi.

Öte yandan dermatolog, toplumda yaygın bir inanışa da açıklık getirdi. Beyaz saç tellerini koparmanın, daha fazla beyaz saç çıkmasına neden olmadığını vurgulayan Dr. Adel, "Beyaz saçın nedeni farklı olabilir; stres, genetik, vitamin eksiklikleri ya da yaşlanma. Temel nedeni bulup doğru şekilde müdahale edildiğinde, saç renginde iyileşme sağlanabilir" dedi.

Sonuç olarak, saçların erken yaşta beyazlaması her zaman kaçınılmaz bir yaşlanma belirtisi değil. Uzmanlara göre stresin azaltılması, vitamin eksikliklerinin giderilmesi ve genel sağlık kontrollerinin yapılması, bu süreci yavaşlatabilir veya hatta tersine çevirebilir.