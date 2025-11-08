Kalpten cilde her derde deva! Sumağı böyle tüketmek vücudu yeniliyor

Subtropikal ve ılıman iklimlerde yetişen sumak, özellikle Akdeniz, Asya ve Afrika'da yaygın olarak bulunuyor. Taze meyveleri çay olarak demlenebilirken, en yaygın kullanım şekli kurutulup toz haline getirilmiş baharat formudur. Limonu andıran ekşi tadı sayesinde salatalardan et yemeklerine kadar pek çok tarife farklı bir aroma katıyor.

Uzmanlara göre, sumağın sağlık üzerindeki etkilerinin temelinde antioksidan zenginliği yatıyor. Tanenler, flavonoidler ve antosiyaninler açısından güçlü bir içeriğe sahip olan sumak, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak oksidatif stresi azaltıyor. Bu özelliğiyle kanser ve kalp hastalıkları gibi iltihap kökenli rahatsızlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

2014 yılında yapılan bir analiz, kurutulmuş sumağın yaklaşık %71 karbonhidrat, %19 yağ ve %5 proteinden oluştuğunu ortaya koydu. Sumakta bulunan oleik ve linoleik asit türleri, kalp ve cilt sağlığını destekleyen değerli yağ asitleri arasında yer alıyor. Ayrıca lif bakımından da zengin olan bu baharat, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor.

Bilimsel araştırmalar, sumağın kan şekerini dengeleme konusunda da etkili olabileceğini gösteriyor. Tip 2 diyabetli 41 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, 3 ay boyunca günlük 3 gram sumak tüketenlerin kan şekeri düzeylerinde belirgin iyileşme gözlendi. Aynı zamanda sumağın kas ağrılarını hafifletici etkileri olduğu da belirtiliyor.

Güvenli kullanım geçmişine sahip olan sumak, genellikle herhangi bir yan etkiye yol açmıyor. Ancak kaju veya mango alerjisi olan kişilerde benzer reaksiyonlar görülebileceği için dikkatli tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca, kan şekeri düşürücü ilaçlar kullanan bireylerin sumak takviyesi almadan önce doktorlarına danışmaları gerekiyor.

Yemeklerde baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, kapsül veya çay formunda bitkisel takviye olarak da tüketilebilen sumak, doğal bir antioksidan deposu olarak öne çıkıyor. Kısacası, binlerce yıllık bu mucizevi baharat, hem sofralarda hem de şifa reçetelerinde hak ettiği yeri korumaya devam ediyor.