Bu yöntemle 1 haftada 5 kilo vermeyi garantileyin! Kalıcı olarak kilo vermenin yolu...

Uzman antrenör Tyler Read, kilo vermenin temelinde "kalori açığı" oluşturmanın yattığını söylüyor. Yani, yaktığınız kalorinin yediğinizden fazla olması gerekiyor. Bunun yanında, sabır ve istikrar da başarıya giden yolda en önemli iki faktör. İşte kilo verme sürecinizi hızlandıracak adımlar:

1. KÜÇÜK TABAKLAR KULLANIN

Diyetisyen Lisa Young, porsiyon kontrolünü kolaylaştırmanın en etkili yolunun tabak boyutlarını küçültmek olduğunu söylüyor. Küçük tabaklar, beynin "tokluk" sinyallerini daha erken algılamasına yardımcı olur. Böylece hem gözünüz hem de mideniz daha az yemekle tatmin olur.

2. ÖĞÜNLERİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

Evde yemek pişirmek, hem ne yediğinizi bilmenizi hem de dışarıdaki sağlıksız seçeneklerden uzak durmanızı sağlar. Young'a göre yemek hazırlığı yapmak, hem zamandan kazandırır hem de sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenizi kolaylaştırır.

3. İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇININ

Hazır gıdalar, yüksek oranda şeker, tuz ve yağ içerir. Bu da kilo alımının başlıca nedenlerinden biridir. Bunun yerine taze sebzeler, bakliyatlar ve yağsız protein kaynakları tercih edin.

4. YETERİNCE UYUYUN

Uykusuzluk, vücuttaki hormon dengesini bozarak kilo alımına neden olabilir. Kaliteli bir gece uykusu, hem metabolizmayı düzenler hem de iştah kontrolünü destekler.

5. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Kardiyo egzersizleri yağ yakımını artırırken, kuvvet antrenmanları kas kütlesini korur ve metabolizmayı hızlandırır. Her iki antrenman türünü de dengeli şekilde uygulamak, kilo kaybını hızlandırır.

6. YEMEKLERDEN ÖNCE SU İÇİN

Birçok zaman açlıkla karıştırdığımız his aslında susuzluktur. Yemeklerden önce bir bardak su içmek, tokluk hissini artırır ve fazla kalori alımını önler.

7. TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Aşırı tuz, vücutta su tutulmasına yol açarak şişkinliğe neden olur. İşlenmiş gıdaları azaltıp, yemeklerinize daha az tuz ekleyerek bu etkiyi tersine çevirebilirsiniz.

8. SEBZE TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Sebzeler düşük kalorili, yüksek lifli ve su bakımından zengindir. Tokluk hissini artırır, metabolizmayı destekler ve kalori açığını korumanıza yardımcı olur. Her öğünde bol sebze bulundurun. Bunlar hem sağlıklı hem de doyurucu olacaktır.