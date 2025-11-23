Gıda takviyesi kullananlar dikkat: Ölüme sebep olabilir

Prof. Dr. İzzettin, akılcı ilaç kullanımının, doğru ilaç hekim tarafından reçete edildikten sonra hastaya eczacı tarafından ilacın nasıl ve hangi dozda kullanılması gerektiğinin anlatılması ve buna uyulması olduğunu anlattı.



İzzettin, "Antibiyotik bir nedenle kaldıysa bir başka enfeksiyonda bunu kullanmak yanlış bir davranış. Kalan antibiyotiği aynı semptomlar var diye başka birine vermek yanlış bir davranış." dedi.



"ANTİBİYOTİK, HASTANIN GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINI ATLATMASINA YARDIMCI OLMAZ"

Prof. Dr. İzzettin, antibiyotiklerin ancak hekimin önerisiyle hastaya verilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünyada sağlık sorunu yaratan nedenlerden birinin de doğru ilacı kullanmamak olduğunu kaydetti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada ilaçların yarısından fazlasının yanlış reçetelendirildiğini, yarısının da hastalar tarafından yanlış kullanıldığını ifade eden İzzettin, "Antibiyotik olarak bakarsak Avrupa ve Avrupa dışındaki çalışmalarda, antibiyotik reçetelerinin yüzde 40'ından fazlasının uygunsuz olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük bir rakam. Türkiye'de de antibiyotik tüketimi yüksek." diye konuştu.



