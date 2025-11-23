Gıda takviyesi kullananlar dikkat: Ölüme sebep olabilir

İzzettin, antibiyotikler hakkında doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:
"Antibiyotik ateş düşürmez. Sadece uygun doz ve şekillerde kullanılan antibiyotik, hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu ortadan kaldırdığı için ateş düşer. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, öksürüğü hafifletmez. Antibiyotik, hastanın grip ve soğuk algınlığını atlatmasına yardımcı olmaz. Antibiyotik, grip ve soğuk algınlığının başkalarına geçişine engel olmaz. Her antibiyotik her bakteriyel enfeksiyonda etkili değildir. DSÖ'nün verilerine göre, antimikrobiyal direncin 2019 yılında küresel çapta 1,27 milyon ölümden doğrudan sorumlu olduğu ve 4,95 milyon ölüme katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir."
"TAKVİYELER BİREYSEL SAĞLIK DURUMU DİKKATE ALINARAK KULLANILMALI"
İzzettin, gıda takviyelerinin normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan, bitkisel ve hayvansal maddeleri içeren, tablet, kapsül, sıvı, damla formlarda hazırlanan ve günlük alım miktarı belirlenmiş ürünler olarak tanımlandığını ifade etti.
Her gıda takviyesinin, her hasta için güvenli olmadığını vurgulayan İzzettin, şunları söyledi:
"Takviyeler bireysel sağlık durumu dikkate alınarak kullanılmalı. Kronik hastalıklar, yaş, gebelik gibi durumlar risk oluşturabilir. Örneğin her gıda takviyesi gebelikte güvenli değildir ve teratojenite potansiyeli bulunabildiğinden bebeğe zarar verebilir, örneğin yüksek doz A vitamini. Risk grupları olarak sınıflandırılan gebe ve emziren anneler, çocuklar ve yaşlılar tarafından takviye edici gıdalar kullanılacağı zaman, bu ürünlerin güvenlik açısından yeterli test edilmediğinin bilinmesi gerekmekte."