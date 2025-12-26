En sık görülen 7 vitamin eksikliği! İşte alınması gereken önlemler...





DEMİR EKSİKLİĞİ KADINLARDA DAHA SIK

Demir eksikliğinin özellikle kadınlar ve çocuklarda yaygın olduğunu söyleyen Özçelik, bu durumun halsizlik, saç dökülmesi ve çarpıntıya neden olabildiğini ifade etti. Demir emiliminin C vitaminiyle artırılabileceğini de sözlerine ekledi.



C VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ

C vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Özçelik, sigara içenler ve stres altında olan bireylerin bu vitamine daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.