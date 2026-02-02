Vitamin takviyesine dikkat: O hastalıklara davetiye çıkarıyor

Bunları tam olarak isimlendirmek mümkün değil ama genelde baş ağrısı, baş dönmesi, cilt değişiklikleri, nadiren de olsa alerjik belirtiler şeklinde. Saç dökülmesi şeklinde de kendisini gösterebilir. En çok bilinçsizce kullanılan vitamin;B12. Tahlil yaptırmadan B12 fazla dozda alındığında cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli yan etkiler görülebilir. B12 seviyesi çok düşük olan hastalarda da paranteral yani iğne formunda tedaviler daha fazla tercih edilir." diyerek hekim kontrolüne dikkat çekiyor" dedi.