Limonlu su detoksu nasıl yapılır? Kilo vermek isteyenler bu yöntemi araştırıyor

Vitamin deposu olan limon özellikle kilo vermek isteyenlerin en çok tercih ettiği besinlerin başında geliyor. İşte limonun bilinmeyen faydaları...
LİMONLU DETOKS SUYU NASIL YAPILIR?
Limonlu detoks suyu, taze bir limonun suyunu sıkarak normal bir suya ilave edilmesiyle yapılır. Hem serinletici hem besleyici limonlu su için yaklaşık 2 yemek kaşığı limon suyunu bir bardak suya sıkmanız yeterlidir.
LİMONLU SU DETOKS DİYETİ
Limonlu su detoks diyeti, bazı zamanlarda sadece limon suyunun tüketildiği bir arınma şeklidir. Bazı limon suyu detoks diyetlerinde limon suyunu yemek yerine veya yemeğe takviye olarak kullanılır.
Limonlu su detoksu sırasında çok fazla su içtiğiniz için, normalden daha fazla idrara çıkarsınız ve böylece vücudunuz toksinlerden arınabilir. Limon suyundaki sitrik, askorbik ve malik asit gibi aktif maddeler de metabolik faaliyetlere yardımcı olur. Bu detoks ayrıca bağışıklık ve sindirim sistemlerini de destekler. Limonlu su detoks diyeti aldığınız kalorileri azaltmanıza yardımcı olabilir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu protein ve karbonhidratları almanızı sağlamak için dengeli bir beslenme şekline tamamlayıcı olarak tüketilmelidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı için detoks her zaman etkili bir araçtır.
LİMONLU SU DETOKSUNUN FAYDALARI
Limon suyu detoksu, kilo verme, bağışıklık güçlendirme ve sindirime destek gibi birçok yönden size yardımcı olabilir. Limon suyu detoksunun sağlığa faydaları şu şekilde sıralanabilir…
TOKSİNLERDEN ARINDIRABİLİR
Limon suyu detoks diyeti, idrara çıkma sıklığını artırarak ve karaciğer fonksiyonunu aktif olarak uyararak, vücuttaki toksinleri azaltabilir. Böylece metabolizmanız ve sindirim sisteminiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ DESTEKLEYEBİLİR
Limonlu su detoks planında bulunan yüksek düzeyde askorbik asit (C vitamini), bağışıklık sisteminizin ihtiyaç duyduğu desteği alacağı anlamına gelir. C vitamini bir antioksidan görevi görür ve vücudun bulaşıcı patojenlere karşı ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarabilir.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR
Limon suyunda çok az kalori vardır, ancak içeriğindeki besinlerin yoğunluğu ve sürekli su alımına ek olarak tok hissetmenize yardımcı olabilir. Düşük kalorili, kilo verme diyeti ile birlikte kullanıldığında limon suyu aşırı yemeyi ve gereksiz atıştırmaları önlemeye yardımcı olabilir.
SİNDİRİM
Limon suyu midemizdeki asitlere benzer ve sindirim fonksiyonlarını tamamlayarak besin alımını iyileştirebilir. Bunların yanı sıra enfeksiyonları
LİMONLU SU DETOKSUNUN YAN ETKİLERİ
Limonlu su detoksunda sık görülen yan etkiler şunlar olabilir:
Mide ekşimesi
Dehidrasyon
Diş problemleri
Limon suyundaki yüksek asit seviyesi dişlerinize zarar verebilir ve ayrıca asit reflü hastalığını uyarabilir. Öte yandan limon suyundaki askorbik asit, idrar söktürücü olarak işlev görebilir ve vücudun normal çalışması için ihtiyaç duyduğu sıvıları vücuttan atabilir.