Limonlu su detoksu nasıl yapılır? Kilo vermek isteyenler bu yöntemi araştırıyor

LİMONLU SU DETOKS DİYETİ

Limonlu su detoks diyeti, bazı zamanlarda sadece limon suyunun tüketildiği bir arınma şeklidir. Bazı limon suyu detoks diyetlerinde limon suyunu yemek yerine veya yemeğe takviye olarak kullanılır.

Limonlu su detoksu sırasında çok fazla su içtiğiniz için, normalden daha fazla idrara çıkarsınız ve böylece vücudunuz toksinlerden arınabilir. Limon suyundaki sitrik, askorbik ve malik asit gibi aktif maddeler de metabolik faaliyetlere yardımcı olur. Bu detoks ayrıca bağışıklık ve sindirim sistemlerini de destekler. Limonlu su detoks diyeti aldığınız kalorileri azaltmanıza yardımcı olabilir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu protein ve karbonhidratları almanızı sağlamak için dengeli bir beslenme şekline tamamlayıcı olarak tüketilmelidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı için detoks her zaman etkili bir araçtır.