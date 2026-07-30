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Haberler Sağlık Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzmanlar 5 büyük riske dikkat çekti

Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzmanlar 5 büyük riske dikkat çekti

Bir zamanlar ileri yaşın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak görülen kalp krizi, artık genç yetişkinleri de hedef alıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, 20'li ve 30'lu yaşlarda kalp krizi vakalarının dikkat çekici biçimde arttığını ortaya koyarken, uzmanlar yaşam tarzındaki olumsuz değişimlere dikkat çekiyor. Uzmanlara göre erken önlem alınmadığı takdirde bu tablo, önümüzdeki yıllarda daha da ağır sonuçlara yol açabilir.

İHA

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Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzmanlar 5 büyük riske dikkat çekti

ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi verilerine göre, 2019 yılında 18-44 yaş grubundaki yetişkinlerin yüzde 0,3'ü kalp krizi geçirirken, bu oran 2023 yılında yüzde 0,5'e yükseldi. Dört yıllık süreçte yaklaşık yüzde 66'lık artış yaşanırken, aynı dönemde diğer yaş gruplarında kalp krizi görülme sıklığının azalması dikkat çekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamidi, genç yaşta görülen kalp krizlerinin artık istisna olmaktan çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Poliklinikte artık yalnızca ileri yaştaki hastaları değil, 30'lu hatta 20'li yaşlardaki bireyleri de ciddi kalp-damar hastalıkları nedeniyle değerlendiriyoruz. Genç olmak tek başına kalp krizine karşı koruyucu değildir. Özellikle yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve obezite gibi risk faktörleri erken yaşlarda ortaya çıktığında damar yapısında sessiz ama ilerleyici hasarlar oluşabiliyor."

Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzmanlar 5 büyük riske dikkat çekti

"GENÇ KADINLARDA DA RİSK ARTIYOR"

Kalp krizi erkeklerde daha sık görülmeye devam etse de son yıllarda yayımlanan çalışmalar, genç kadınlarda kalp krizi görülme sıklığının arttığını ve sonuçlarının erkeklere göre daha ağır seyredebildiğini gösteriyor. Dr. Hamidi, kadınlarda belirtilerin zaman zaman farklı seyredebildiğine dikkat çekerek, göğüs ağrısının yanı sıra nefes darlığı, mide bulantısı, sırt ve çene ağrısı gibi şikâyetlerin de önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzmanlar 5 büyük riske dikkat çekti

"KORONANIN ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR"

Bilimsel çalışmaların, COVID-19 enfeksiyonunun kardiyovasküler sistem üzerinde uzun süreli etkiler bırakabileceğine işaret ettiğini belirten Hamidi, "Pandeminin ilk yılında kalp krizine bağlı ölümlerde artış gözlenirken, özellikle 25-44 yaş grubunda dikkat çekici yükseliş bildirildi. Güncel araştırmalar, COVID-19 geçiren bazı genç bireylerde enfeksiyon sonrasında uzun süre kalp krizi riskinin artabileceğini gösterirken, COVID-19 aşılarının ise kalp krizi riskini artırmadığı, aksine enfeksiyona bağlı kardiyovasküler komplikasyonları azaltarak koruyucu etki sağlayabildiği belirtiliyor" dedi.

Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzmanlar 5 büyük riske dikkat çekti

"RİSK FAKTÖRLERİ NE KADAR ERKEN KONTROL ALTINA ALINIRSA O KADAR İYİ"
Kalp damar hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunun altını çizen Dr. Mehmet Hamidi, genç yaşta düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Hamidi, "Kalp krizini önlemenin en etkili yolu risk faktörlerini erken dönemde tespit etmektir. Yüksek tansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği yıllarca belirti vermeden ilerleyebilir. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durmak, ideal kiloyu korumak ve yeterli uyku gibi yaşam tarzı değişiklikleri kalp sağlığını korumada son derece etkilidir. Özellikle ailesinde erken yaşta kalp hastalığı bulunan bireylerin gecikmeden kardiyolojik değerlendirmeden geçmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Genç yaşta kalp krizi neden artıyor? Uzmanlar 5 büyük riske dikkat çekti

Uzmanlar, genç yaşta görülen göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, açıklanamayan halsizlik ve efor kapasitesinde azalma gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgularken, erken teşhis ve tedavinin kalıcı kalp hasarını önlemede hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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