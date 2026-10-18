Sonbahar yorgunluğu sandığınız hastalık çıkabilir! Uzman isim uyardı

Sonbaharla birlikte birçok kişinin gün içerisinde kendisini daha yorgun, halsiz ve enerjisiz hissettiğini belirten Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, bu şikâyetlerin uzun sürmesi veya günlük yaşamı etkilemesi halinde altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini ifade etti. Özellikle kansızlığın toplumda sık görülen ve çoğu zaman uzun süre göz ardı edilebilen sağlık sorunlarından biri olduğunu kaydetti.



"HER YORGUNLUĞU MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLAMAMAK GEREKİYOR"



Sonbahar aylarında ortaya çıkan halsizlik ve enerji düşüklüğünün çoğu zaman mevsim değişikliğine bağlandığını belirten Doç. Dr. Ali Eser, "Mevsim geçişlerinde uyku düzenindeki değişiklikler, günlük aktivitenin azalması ve yaşam alışkanlıklarındaki farklılıklar kişilerin kendilerini daha yorgun hissetmesine neden olabilir. Ancak halsizlik uzun süre devam ediyor, kişinin günlük işlerini yapmasını zorlaştırıyor veya beraberinde başka belirtiler görülüyorsa bunu yalnızca mevsim değişikliği olarak değerlendirmemek gerekir. Kansızlık da bu şikâyetlerin önemli nedenlerinden biri olabilir" dedi.



