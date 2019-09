Obezite çocuğunuzun başarısını etkilemesin

Günümüzde obezite artık çocukları da tehdit ediyor. Obeziteye karşı çocukların beslenme çantalarına evde hazırlanmış sağlıklı yiyeceklerin konması gerekiyor. Uzmanlar, beslenme çantalarının çocukların sağlığı için hayati önem taşıdığını belirtti

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre Türkiye'de 0-5 yaş grubunda fazla kilolu olanların oranı yüzde 17,9; fazla kilolu ve şişman olanların oranı yüzde 26,4. 6-18 yaş grubunda ise fazla kilolu olanların oranı yüzde 14,3; fazla kilolu ve şişman olanların oranı ise yüzde 22,5 olarak tespit edildi.



HAZIR GIDALAR TEHLİKELİ



Çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlik dönemindeki beslenme düzeni üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayan Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bunun da obezite ile mücadelede en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Çocukları sağlıksız yiyeceklerden uzak tutmanın yolunun, onlara sağlıklı olduğu kadar lezzetli de gıdalar hazırlamak olduğuna değinen Uzel, "Çocuklara okula gitmeden önce her gün mutlaka kahvaltı yaptırılmalı. Besin değeri yüksek, doğal ve kolay taşınır yiyecekler ile çanta oluşturulmalı. Özellikle fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler, çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği gibi enerji vereceği için de beslenme çantasında yer almalı. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için çocuğunuzun beslenme çantasında et, süt, tahıl ile meyve, sebze ürünlerinden besinler bulunmalıdır." bilgisini verdi.



SAĞLIKLI BİR BESLENME ÇANTASI



SÜT VE ÜRÜNLERİ GRUBU: Kutu süt, ayran, yoğurt ve tek porsiyonluk kahvaltılık peynirleri çantaya koyabilirsiniz.



ET-YUMURTA- KURU BAKLAGİLLER GRUBU: Haşlanmış yumurta hem yüksek miktarda protein içermesi hem de uzun süre tokluk hissi vermesi bakımından iyi bir tercih. Hazırladığınız sandviçlere salam, sosis gibi katkı maddesi yüksek olan et ürünleri koymak yerine evde hazırladığınız köfteleri koymanız daha besleyici olacaktır. Yağda kızartma yerine de ızgarada pişirilmiş olanlar tercih edilmelidir.



SEBZE VE MEYVE GRUBU: Sebze ve meyveler mutlaka iyi yıkanmalı. Sebze ve meyvelerin doğrandıktan sonra her geçen zaman için vitamin kaybı olacağından, beslenme çantalarına tek parça olarak konulmalı.



EKMEK VE TAHILLAR GRUBU: Ekmeğin dışında, çocuğunuzun menüden sıkılıp dışarıda satılan besinlere yönelmemesi için bir dilim kek, biriki parça börek, çantaya konulabilir. Çocuğunuza hazırladığınız sandviçler için tam tahıllı ekmekler tercih edilmeli.



SIVI TÜKETİMİ: Bu besin gruplarının yanı sıra çocuğunuzun evde olduğu kadar okuldaki sıvı tüketimine de dikkat etmeniz gerekir. Su mutlaka çantada olmalı. Bunun yanı sıra içeceği yanında olmayan çocuk, asitli ve şekerli içeceklere yönelecektir. Bunun yerine, kutu ayran, kutu saf meyve suları veya kutu sütlerin beslenme çantasında yer alması daha sağlıklı seçimler olur.