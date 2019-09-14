Yıldız rekor kıracak

Türk müziğinin kilometre taşlarından Yıldız Tilbe, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 16 Eylül Pazartesi gerçekleştireceği konserde hemşerileriyle hasret giderecek.

Türk müziğinin kilometre taşlarından Yıldız Tilbe, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 16 Eylül Pazartesi gerçekleştireceği konserde hemşerileriyle hasret giderecek. Son olarak 1 yıl önce İzmir'de sahne alan Tilbe'nin konserine yoğun ilgi olduğunu belirten organizasyonu üstlenen Çizgim Ajans yetkilileri, "Bilet rekoru bekliyoruz. Unutulmaz bir gece olacak" dedi. İzmirli olduğunu ve İzmir seyircisini çok sevdiğini belirten Yıldız Tilbe ise, "İzmir'deki programlarım bir başka güzel oluyor. İnanılmaz bir gece yaşayacağız. Önümüzdeki yıl İzmir için daha geniş bir konser serisi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



LUNAPARK'TA ALEYNA TİLKİ'Lİ FESTİVAL



İzmir'in en eski eğlence merkezlerinden biri olan Coşkun Lunapark, Aleyna Tilki'yi ağırlayacak. Güzel şarkıcı, Free Eğlence Festivali kapsamında 28 Eylül Cumartesi gecesi sahne alacak. Gün boyunca Lunapark'taki oyuncaklar da ücretsiz olacak.