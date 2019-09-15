Kayahan’ın eski eşi İpek Açar evlendi

Eşi Kayahan'ı 2015 yılında kaybeden İpek Açar, müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü'yle dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi.

EŞİ Kayahan'ı 2015 yılında kaybeden İpek Açar, müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü'yle dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi. Düğün sonrası açıklama yapan ünlü çift, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Balayı için birkaç günlüğüne Londra'ya gideceğiz" dedi. Düğüne, İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar da katıldı.