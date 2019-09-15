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’ın eski eşi evlendi

Kayahan’ın eski eşi İpek Açar evlendi
Giriş Tarihi: 15.9.2019

Eşi 'ı 2015 yılında kaybeden , müzisyen nişanlısı 'yle dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini , Soylu'nun eşi , ve üstlendi.

EŞİ Kayahan'ı 2015 yılında kaybeden İpek Açar, müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü'yle dünya evine girdi. Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan ünlü çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü üstlendi. Düğün sonrası açıklama yapan ünlü çift, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Balayı için birkaç günlüğüne Londra'ya gideceğiz" dedi. Düğüne, İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar da katıldı.
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