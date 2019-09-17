Cem’in karnını ben doyurdum

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz’la fotoğrafını paylaşan Asef, “Birlikte askerlik yaptık. Ben mutfakta görevliydim. Gösterilerden geldiğinde nöbetçi subaydan kaçıp benden yemek istiyordu. Ben onun çok karnını doyurdum” dedi

Cem Yılmaz ile ilgili bilinmeyen bir gerçek daha ortaya çıktı. 2004 yılında 'Bir Yıldız Doğuyor' adlı yarışmadaki birinciliği ile şöhreti yakalayan Asef Gönenci, Yılmaz ile birlikte çektirdiği askerlik fotoğrafını paylaştı. Stand up gösterilerinde askerlik anılarını anlata anlata bitiremeyen ünlü komedyen ile ilgili anılarını anlatan Asef, "1999'da Kosova Özel Barış Gücü'nde yer aldık. Savaşın tam içindeydik. Ben mutfakta görevliydim. Cem Yılmaz, akşam moral vermek için gittiği gösterilerden geldiğinde nöbetçi subaydan kaçıp benden yemek istiyordu. Ben onun çok karnını doyurdum. Ona pizzalar yapıp özel torpil geçiyordum" diye konuştu. Uzun bir aradan sonra "Aşk Bir Kahkaha" şarkısıyla yeniden iddialı bir dönüş yapan Asef'in, Cem Yılmaz ile çektirdiği askerlik fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.