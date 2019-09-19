Burun tıkanıklığına yol açan 4 önemli neden

Tıkalı bir burun, yaşam kalitemizi temelden etkileyebiliyor. Pek çok ciddi hastalığa kapı aralayan burun tıkanıklığına yol açan sebepleri araştırdık...

Burun tıkanıklığı durumu yaşayanların bu sorunu kalıcı olarak çözmektense genellikle geçici yöntemlere başvurduklarını söyleyen Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Şahin, kronik burun tıkanıklığının ilerleyen süreçte kronik kalp hastalıkları, uyku apnesi sırasında ölüm riski, depresyon ve demans gibi çok ciddi hastalıkları tetikleyebildiğine dikkat çekti.



FONKSİYONSUZ BIRAKIYOR



Burun tıkanıklığının en sık rastlanan dört ana nedeni hakkında bilgi veren Dr. Betül Şahin, burun eti problemlerinden kronik sinüzite kadar çözülmemiş birçok durumun burnu neredeyse tamamen fonksiyonsuz bırakabileceğinin altını çiziyor:



- Burun kıkırdağı eğriliği (Gelişimsel veya genetik)

- Burun eti problemleri (Konka hipertrofisi veya polip denilen burun etlerinin burun içini doldurması)

- Kronik sinüzit (Kronikleşmiş sinüzit problemlerinin kronik akıntıyla burun pasajını daraltması)

- Alerjik rinit (Alerjiye bağlı burun etlerinin kronik büyümesi)



HORLAMA ARTIYORSA...



Şahin, "Burun tıkanıklığı aslında zamanla kanıksanan bir durum. Bu nedenle kişiler bunun kalıcı çözümü için ameliyat olma fikrine çok alışamıyor. Oysa ki kronik burun tıkanıklığı ilerleyen süreçte çok ciddi hastalıkları tetikleyebiliyor" şeklinde konuştu. Günlük hayatta yaptığı işleri yerine getirirken daha fazla efor sarf etmeye başladığını fark eden birinin bir KBB uzmanına başvurması gerekiyor. Ancak horlamalar artıyor ve uyku apnesi problemi yaşanıyorsa mutlaka uzman doktora gidilmeli.



BELİRTİLERE DİKKAT!



Burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde solunum ve daha fazla efor sarf etmek zorunda kalmanın yanı sıra başka belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Aşağıdaki durumların bir veya birkaçının birlikte görülmesi halinde vakit kaybetmeden uzman doktora başvurulması ve bu belirtilerin de doktora aktarılması gerekiyor:



- Özellikle yüzden başlayarak tüm baş bölgesine yayılan kronik ağrılar görülüyorsa

- Burun pasajının düzenli çalışmaması sinüzit enfeksiyonlarını da etkilediği için sinüzit ağrıları da diğer belirtilere eşlik ediyorsa

- Koku ve buna bağlı olarak tat almada problemler yaşanıyorsa

- Ağızdan alınan nemlendirilmemiş, kısaca işlem görmemiş hava nedeniyle farenjit veya bademcik enfeksiyonları da ortaya çıkıyorsa.