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her derde deva!

Limon her derde deva!
Giriş Tarihi: 19.9.2019

Yemeklerimizde ve içeceklerimizde kullandığımız limonun faydaları saymakla bitmiyor. Vücut sıvılarının pH değerini dengeleyen , C vitamini bakımından zengindir.

Yemeklerimizde ve içeceklerimizde kullandığımız limonun faydaları saymakla bitmiyor. Vücut sıvılarının pH değerini dengeleyen limon, C vitamini bakımından zengindir. Limon; karaciğeri, bağırsakları temizler, böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur. Beyin sağlığının korunmasını sağlar. Antioksidan özelliğiyle mikrobu yok eden limon, cilde sürüldüğü takdirde parlaklaşmasına yardımcı olur.

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