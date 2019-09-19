Limon her derde deva!

Yemeklerimizde ve içeceklerimizde kullandığımız limonun faydaları saymakla bitmiyor. Vücut sıvılarının pH değerini dengeleyen limon, C vitamini bakımından zengindir.
Yemeklerimizde ve içeceklerimizde kullandığımız limonun faydaları saymakla bitmiyor. Vücut sıvılarının pH değerini dengeleyen limon, C vitamini bakımından zengindir. Limon; karaciğeri, bağırsakları temizler, böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur. Beyin sağlığının korunmasını sağlar. Antioksidan özelliğiyle mikrobu yok eden limon, cilde sürüldüğü takdirde parlaklaşmasına yardımcı olur.
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