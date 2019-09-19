Özlem Şahin’den romantik paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ile havuz pozunu yayınladı. Şahin, Instagram paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Eşim, benzerim" notunu düştü.

Şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile dünya evine girmişti. Çiftin 2017'de kızları Arya, geçtiğimiz ay da ikinci bebekleri Zeynep Mira dünyaya gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Özlem Ada Şahin, eşi Berkay Şahin ile havuz pozunu yayınladı. Şahin, Instagram paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Eşim, benzerim" notunu düştü.