2 aylık koruma kararına itiraz!

Oyuncu Tuba Ünsal ile boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu'nun Bebek'te iki ayrı eğlence mekanında fiziksel şiddetine uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan İspanyol model ve tasarımcı Elisabet Mas Vall'a 2 ay koruma kararı verildi. 2 aylık tedbir kararını az bulan Elisabet Mas Vall, itiraz dilekçesinde Meksika'da tatildeyken eşinin çocuğunu kaçırmaya çalıştığını iddia etti.

Oyuncu Tuba Ünsal ile boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu'nun Bebek'te iki ayrı eğlence mekanında fiziksel şiddetine uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan İspanyol model ve tasarımcı Elisabet Mas Vall'a 2 ay koruma kararı verildi. 2 aylık tedbir kararını az bulan Elisabet Mas Vall, itiraz dilekçesinde Meksika'da tatildeyken eşinin çocuğunu kaçırmaya çalıştığını iddia etti.



'TATİLDEYKEN KIZIMI KAÇIRDI'



Vall, "Tulum'da otelde 2.5 yaşındaki kızımın önünde boğazımı sıktı. Bağırınca yan odadaki bakıcının duyması üzerine kurtuldum. Meksika'daki hastaneden darp raporu alırken eşimin çocuğu kaçırdığını öğrendim. Kızımı polis eşliğinde havaalanında buldum. 2 değil en az 6 ay korunmak istiyorum" dedi.