aSpor ve aPara'dan görkemli kutlama

Turkuvaz Medya Grubu’nun reyting rekortmeni spor kanalı aSpor 5’inci, referans ekonomi kanalı aPara ise 1’inci yaşgününü kutladı. İki kanalın yaşgünü pastası Beşiktaş’taki merkez binada kesildi

Turkuvaz Medya Grubu'nun lider spor kanalı aSpor 5'inci yılını, ekonomiye yön veren aPara kanalı ise 1'inci yılını kutladı. Kutlamaya; Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, aSpor Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, aSpor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ile iki kanalın diğer yöneticileri ve çalışanları katıldı.İki kanalın yaşgünü pastası Beşiktaş'taki merkez binada kesildi.



SPOR, aSPOR'DA İZLENİR



ABDULHALIK Çimen, "Sayın Serhat Albayrak'ın vizyonu ile bu kanalı kurduk. Genç bir ekip ama Türkiye'nin en deneyimli, en tecrübeli isimlerimizi de bünyemizde bulunduruyoruz" dedi. aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner de yeni ve genç bir kanal olarak çok heyecanlı olduklarını kaydetti. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, "Spor yayıncılığının zirvesindeki kanalı aSpor, güçlü altyapısı ve Türkiye'nin her yerinde bulunan muhabir kadrosu ile Türkiye ve dünyanın spor gündemini ekranlara taşıyarak, yıllardır en çok izlenen spor kanalı oldu. Spor, aSpor da izlenir" dedi.



KOBİ'LERİN SESİ aPARA



DR. Serhat Albayrak, aPara için yayımladığı mesajda ise "Milli ekonomi için yola çıkan aPara, KOBİ'lerin sesi olarak en güncel sektör analizleri, finans haberleri ile piyasanın nabzını, para piyasalarındaki son dakika gelişmeleri uzman konuk değerlendirmeleriyle ekrana taşıdı. Daha nice kuruluş yıldönümlerini birlikte kutlamayı diliyorum" ifadelerini kullandı.



TURKUVAZ MEDYA'YA 3 ÖDÜL



Anadolu Yayıncılar Derneği'nin verdiği Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Turkuvaz Medya 3 alanda ödüle layık görüldü. Sabah Gazetesi köşe yazarı Burhanettin Duran 'Yılın Köşe Yazarı' kategorisinde ödüllendirilirken, yılın yabancı dilde yayın yapan gazetesi ödülünü Daily Sabah aldı. aHaber'in Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ise 'Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni' oldu