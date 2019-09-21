Ayıp sana Tepecikli!

Rıza Kocaoğlu, kardeşi Gözde ve 1 yaşında olan yeğenini alkol içilen mekana götürdü. Gece yarısı perişan halde annesinin kucağında uyuyup kalan çocuğu umursamayan İzmirli oyuncu, fotoğrafını çekmek isteyen gazetecilere ahlak dersi vermeye kalktı!

Oyunculuğundan çok kavgacılığıyla tanınan Rıza Kocaoğlu, son hareketiyle "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Kocaoğlu, önceki akşam kız kardeşi Gözde ve 1 yaşındaki yeğeni ile birlikte İstanbul Arnavutköy'deki Balıkçı Hakan'da yemekteydi. Cam kenarında oturduğu sırada flaşların patlamasıyla bir anda masadan kalkan İzmir Tepecikli oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Annesi çocuğu emziriyor. Ne çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gazetecilerin, "Öyle bir kare yok, fotoğraflara bakabilirsiniz" sözleri üzerine alkolün de etkisiyle bağırmaya devam eden Kocaoğlu, "Bu mu sizin iş ahlakınız?" deyip ahlak dersi vermeye kalktı.



'İŞLETME SAHİPLERİ DE HATALI'



Gazetecilerin, "Biz işimizi yapıyoruz. Neden alkollü mekana 1 yaşındaki yeğeninizi getirdiniz?" sorusuna iyice sinirlenen oyuncuyu, kardeşi zor sakinleştirdi. Olaya şahit olanlar, "Asıl ahlaksızlık bu minicik yavruyu alkollü mekana getirip, gece yarısına kadar onu perişan etmektir. Sen nasıl kardeşsin, nasıl sorumsuz dayısın Rıza Kocaoğlu? İşletme sahipleri de hatalı. Alkol kullanılan yere 1 yaşındaki çocuğun kabul edilmesi yanlıştır, suçtur!" diyerek tepkilerini gösterdiler.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI